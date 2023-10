El reclamo menos pensado de Ruggeri al Pollo Vignolo en ESPN F90: "Era hora"

Oscar Ruggeri lanzó un picante reclamo contra Sebastián "Pollo" Vignolo en pleno ESPN F90 que dejó un clima tenso en la señal de Disney.

En pleno ESPN F90, Oscar Ruggeri lanzó un picante reclamo contra Sebastián "Pollo" Vignolo y vivieron un momento tenso en el mencionado ciclo de la señal de Disney. El "Cabezón" no se guardó nada contra su compañero, con quien tiene una muy buena relación. Al margen de ello, ambos protagonizaron un impensado cruce en el comienzo del programa que también sorprendió al resto de los integrantes del panel periodístico.

Es que el conductor de Equipo F no estuvo en el canal debido a su viaje a Europa para realizar diferentes entrevistas a jugadores. Diego "Chavo" Fucks se encargó de la conducción y el exdefensor de la Selección Argentina participó de varias emisiones durante esos días y el famoso relator no apareció más que en sus redes. En su regreso se dio el encuentro con el campeón del mundo pero no fue para nada amigable.

"Era hora, eh. ¡Era hora! Bárbaro...", esbozó Ruggeri en medio de la presentación de Sebastián Vignolo y lo interrumpió. Ante esto, el periodista reaccionó y respondió: "Vine ayer, era hora que vengas vos". Es que luego de realizar su trabajo en el Viejo Continente, el "Pollo" volvió y ya estuvo al frente de F90 en el comienzo de la semana, pero no así el exjugador que no tardó en reclamar al aire. Sin embargo, no fueron los únicos protagonistas de este momento que no pasó desapercibido.

El "Chavo" Fucks se metió y apoyó al relator de ESPN por la acusación del "Cabezón". "Ayer estuvo", deslizó el panelista y enfureció al campeón del mundo que respondió: "¿Qué lo defendés? Ahí salta a defenderlo". Ante esto, el conductor tomó nuevamente la palabra para cambiar de tema, saludar a Mariano Closs para hacer el pase con F12 y concluyó: "Me vine acá... ahora, no lo puedo dejar solo".

El motivo por el que el "Pollo" Vignolo se alejó de ESPN F90

Sebastián Vignolo le dijo adiós a ESPN luego de tomar una drástica decisión con su carrera mientras sus colegas del canal ocupan su lugar en sus respectivos programas. El animador de la señal de Disney se alejó para tomar otro rumbo que los propios integrantes de F90 y Equipo F no revelaron hasta el momento. Sin embargo, sí trascendió el motivo por el cual el "Pollo" se fue del país pocas horas después de trabajar en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El famoso periodista abandonó Argentina para dirigirse a Europa, más precisamente a Inglaterra. Por este motivo, Diego "Chavo" Fucks se hizo cargo de uno de los ciclos que conduce su compañero, pero no mencionó al aire para qué el relator se mudó al Viejo Continente. Igualmente, el propio Vignolo se encargó de revelarlo por medio de varias historias en su cuenta de Instagram que sorprendieron a todos.

"Señores, aquí estoy en Londres. Esto es Inglaterra. Se van a venir cosas importantes. Mañana les voy a seguir contando. Nos vemos", lanzó el "Pollo" en su primer posteo desde el Reino Unido mientras caminaba por las calles de la capital inglesa. Horas después, el conductor se dirigió a las instalaciones del Tottenham y se reunió con algunos de los futbolistas argentinos que forman parte del plantel y también lo compartió en sus redes.