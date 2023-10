El Pollo Vignolo se aleja de ESPN: el motivo por el que no conduce sus programas

Sebastián "Pollo" Vignolo tomó una drástica decisión y se alejó de ESPN. El inesperado motivo por el que el relator no conduce sus programas en la señal de Disney.

Sebastián Vignolo le dijo adiós a ESPN luego de tomar una drástica decisión con su carrera mientras sus colegas del canal ocupan su lugar en sus respectivos programas. El animador de la señal de Disney se alejó para tomar otro rumbo que los propios integrantes de F90 y Equipo F no revelaron hasta el momento. Sin embargo, sí trascendió el motivo por el cual el "Pollo" se fue del país pocas horas después de trabajar en el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate.

El famoso periodista abandonó Argentina para dirigirse a Europa, más precisamente a Inglaterra. Por este motivo, Diego "Chavo" Fucks se hizo cargo de uno de los ciclos que conduce su compañero, pero no mencionó al aire para qué el relator se mudó al Viejo Continente. Igualmente, el propio Vignolo se encargó de revelarlo por medio de varias historias en su cuenta de Instagram que sorprendieron a todos.

"Señores, aquí estoy en Londres. Esto es Inglaterra. Se van a venir cosas importantes. Mañana les voy a seguir contando. Nos vemos", lanzó el "Pollo" en su primer posteo desde el Reino Unido mientras caminaba por las calles de la capital inglesa. Horas después, el conductor se dirigió a las instalaciones del Tottenham y se reunió con algunos de los futbolistas argentinos que forman parte del plantel y también lo compartió en sus redes.

El conductor de F90 y Equipo F subió algunas imágenes de entrevistas realizadas a Cristian "Cuti" Romero y Giovani Lo Celso, pero se mostró junto a Alejo Veliz, recientemente llegado a la institución. A su vez, en una de las historias con el defensor campeón del mundo con la Selección Argentina, el relator dio un breve anticipo: "Se viene algo muy lindo". Claro que, Vignolo no dio más detalles al respecto acerca del trabajo que realiza en Inglaterra y si continuará con otros jugadores.

El Bambino Pons se cansó y ventiló por qué el Pollo Vignolo oculta la mano

Juan Manuel "Bambino" Pons es un reconocido relator y periodista de la señal ESPN que en este caso reveló un detalle desconocido de Sebastián "Pollo" Vignolo. La principal incógnita para muchos usuarios es el motivo por el cual el conductor de F90 esconde una de sus manos mientras conduce y su colega lo delató. Claro que, el video del momento no tardó en hacerse viral a través de las redes sociales.

"¿Por qué el 'Pollo' Vignolo no saca la mano del bolsillo?", soltó uno de los integrantes del programa mientras el relator esperaba para contestar. Sin dudas, su respuesta en pleno estudio sorprendió a más de uno. "No... el 'Pollo'... Es una costumbre", aseveró Pons dejando de lado cualquier tipo de especulación sobre el "Pollo". Claro que, no es la primera vez que se habla de este tema entre los distintos colegas de ESPN.

Quien también aprovechó la situación hace algunos meses fue Oscar Ruggeri. El "Cabezón" tiene una muy buena relación con su compañero de piso y lo apuró en vivo para que hable sobre su mano mientras la tenía en un bolsillo. Ahí fue cuando el conductor la mostró y el campeón del mundo con la Selección Argentina esbozó: "Ahí está, le había dicho a la gente que tenías un dedito de más".