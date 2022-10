El Pollo Vignolo y el caos en ESPN por Riquelme en Boca: "¡Las pelotas!"

El caliente debate en el programa del Pollo Vignolo en ESPN acerca de los roles de Juan Román Riquelme y Hugo Ibarra en el Boca campeón 2022.

Boca salió campeón de la Liga Profesional 2022 del fútbol argentino y en el programa de televisión de Sebastián "El Pollo" Vignolo debatieron de manera picante al respecto. En la emisión del martes 26 de octubre, el tema en cuestión fue el de los roles del vicepresidente Juan Román Riquelme y de Hugo Ibarra en una nueva consagración del "Xeneize" en La Bombonera.

Mientras conversaban al respecto, una opinión de Federico "El Negro" Bulos hizo estallar a otro de los panelistas: Carlos "El Cai" Aimar. Al mismo tiempo, los otros participantes del ciclo también aportaron lo suyo, desde el conductor hasta el resto de los integrantes: Diego "El Chavo" Fucks, Daniel Arcucci, Damián Manusovich, Marcelo "El Cholo" Sottile y Marcelo Espina.

En el programa del Pollo Vignolo estallaron por Boca y Riquelme: "¡No me jodas!"

La cuestión a debatir en esta oportunidad era la renovación o no del contrato de Ibarra como técnico de cara al principal objetivo del club: la Copa Libertadores 2023. Si bien la mayoría de los presentes en el estudio del canal de deportes opinó que se la merece porque acaba de salir campeón, Bulos discrepó y aportó sus argumentos. No obstante, ellos no conformaron al "Cai" Aimar, que explotó contra su colega.

"Yo vi que Boca fue campeón por el peso histórico de su camiseta para definir, por los chicos que agrandaron el plantel, por los grandes que mostraron jerarquía en los momentos decisivos y por una gestión político-deportiva de Riquelme, pero no vi que fuera campeón por un movimiento estratégico, deslumbrante, de Ibarra ni del cuerpo técnico", explicó el platense. Apenas terminó, varios de sus compañeros se le fueron encima, entre ellos Aimar: "¿Pero cómo vas a decir eso, Negro? ¿E Ibarra? ¿Quién era el entrenador?", le preguntó, visiblemente fastidioso.

Además, Bulos destacó que "a todos los jóvenes los puso el proyecto Riquelme" y recibió más quejas de los demás en el piso de la señal. "Les pido que no se enojen, tengo una opinión que me parece que es respetable", se defendió. "¡No! ¿Cómo no me voy a enojar?", se exasperó el exentrenador.

"Por ejemplo, en Gimnasia yo vi movimientos que eran de (Néstor) Gorosito, en Boca no vi movimientos de Ibarra", insistió Federico. "Le vi otros atributos que también son importantes, pero no vi algo de Ibarra", reiteró. "¡¿Pero cómo vas a decir eso de un tipo que salió campeón de punta a punta?! ¡Pero no podés decir así! ¿Y por qué salió campeón? ¡Algo tiene que haber hecho!", le recriminó Aimar.

El Cai Aimar y El Negro Bulos, picantes por el trabajo de Ibarra en Boca.

"¿Y no te lo dije? Riquelme, los juveniles...", le contestó el periodista deportivo. No obstante, el extécnico lo interrumpió de manera categórica: "¡Pero ves que decís Riquelme! ¡Riquelme las pelotas, vos nombrá al entrenador y punto! Hizo todas las cosas para hacer eso". Sorprendido por la reacción de su compañero, "Fede" no aflojó y redobló la apuesta: "Yo no vi que hizo eso". "¡No me jodas, Negro! Me extraña, eh", le pidió Aimar.

"No vi, desde lo futbolístico, la mano del entrenador en el equipo. Si ví grandes jugadores, una camiseta con mucho peso, La Bombonera en la definición de un campeonato juega...", expresó el relator. "¿Por qué no le ves la mano? ¡Algo tiene que tener, Negro, vos no podés decir eso!", siguió caliente "El Cai".

"No tengo ningún reparo en decirlo: Juan Román Riquelme, gran artífice de esta campaña de Boca, porque tiene un aura ganadora que no tiene ni (Marcelo) Gallardo", opinó el platense. "Ah, ¿y él contagia?", no pudo creerlo el exestratega. "Hay muchos que están de acuerdo conmigo, eh", acotó Bulos. "¡Pero queda como que lo manejaban! ¡No me jodan, loco, dejate de joder!", pidió Carlos.

"En este caso, Ibarra o (Roberto) Pompei o (Mariano) Herrón era lo mismo, ¡y no es despectivo eso, creeme!", agregó Bulos. Por último, Aimar concluyó que "una cosa es el mérito de que lo elijan y otra cosa es que lo manejen, ¡él está insinuando eso y no decís nada!". "Díganme un mérito futbolístico del Boca de Ibarra", completó Federico.