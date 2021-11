El Pollo Vignolo se puso la camiseta de Boca: "Lo quiero aclarar"

Sebastián Vignolo demostró una vez más un cariño especial a Boca con un editorial por su clasificación a la final de la Copa Argentina en una noche polémica ante Argentinos Juniors.

Sebastián Vignolo dio indicios nuevamente de su simpatía por Boca Juniors. Luego del triunfo del "Xeneize" por 1 a 0 ante Argentinos Juniors en la semifinal de la Copa Argentina hizo su clásico editorial de todos los días defendiendo al equipo de las acusaciones recibidas sobre "ayudas" durante el encuentro. Las mismas las dirigieron a la gran polémica que se generó en el gol anulado al "Bicho" de La Paternal con el que empataba el partido.

Para explicar el presente boquense se refirió a él mismo aprendiendo a manejar, en primera instancia, y luego a nadar. Comparó estos puntos con la situación de los dirigidos por Sebastián Battaglia dando a entender por momentos que aún le falta mucho para ser un equipo sólido. Sin embargo donde más eufórico se lo notó fue cuando habló de la jugada en cuestión que le impidió a los de Gabriel Milito igualar el duelo.

"Yo no soy (José) Meolans, pero sé nadar. Creo que no me ahogaría. No sé cómo sería nadar con desesperación, me tiran al mar, me ponen un par de tiburones y tengo que llegar hasta la costa. Empezaría a patalear. Mi idea sería llegar a la costa, no con el mejor estilo pero buscaría la mejor manera. Una vez que llegue a la costa analizo si estoy nadando bien. ¿Tengo que comprar patas de rana? ¿Tengo que aprender?", comenzó el "Pollo".

"Boca estaba en el medio del mar y tenía que llegar a la costa porque si no llegaba le iban a decir que se ahogó. Boca llegó a la costa, le faltó y nadó como pudo pero tenía que pasar. No lo ayudó nadie y esto lo quiero aclarar. Yo escuché a Milito y para mí estuvo correcto el árbitro. A Boca nadie le regaló nada. Leí críticas al línea y en la jugada polémica para mí no había offside. Vi la jugada 100 veces y no la tocó Reniero", aseguró en caliente.

Por último realizó una comparación sobre cómo está el "Xeneize" actualmente y lo que cree que sucederá en 2022: "Hay que jugar bien para ganar. Pero a veces es al revés porque también es fútbol, y hay desesperación .Boca es una obra en construcción, a medio terminar. Probablemente la obra completa sea en la Copa Libertadores del año que viene. Hizo lo que tenía que hacer, pasar. Pero yo creo que le faltó la otra parte", culminó.

Lo que se viene en la Liga Profesional

Este lunes 8 de noviembre el equipo que dirige Sebastián Battaglia se medirá ante Aldosivi en Mar del Plata a partir de las 21:15 por la fecha 20 del campeonato local. Después de eliminar a Argentinos en la Copa Argentina y tras dos derrotas consecutivas en el torneo buscarán una nueva victoria. Por su parte el "Tiburón", con la reciente llegada de Martín Palermo como DT, sigue con el objetivo de sumar puntos para escalar posiciones.