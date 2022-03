El Pollo Vignolo destrozó a Sebastián Battaglia en ESPN F90: "No hay otro"

Sebastián "Pollo" Vignolo apuntó en ESPN F90 contra Sebastián Battaglia por el presente que atraviesa Boca Juniors y lo culpó de su mal accionar.

El "Pollo" Vignolo realizó su clásico editorial de todos los días en ESPN F90 y apuntó contra Sebastián Battaglia por el presente de Boca Juniors. El conductor del ciclo televisivo culpó al técnico por los resultados y los problemas de vestuario con Agustín Almendra y Darío "Pipa" Benedetto. Antes de dar su opinión al respecto, el relator puso un ejemplo de la vida cotidiana y luego lo relacionó con el DT del "Xeneize".

El equipo se encuentra fuera de los puestos de clasificación en la Copa de la Liga Profesional con 8 puntos en la Zona B. Para colmo, el domingo 13 de marzo visitará a Estudiantes de La Plata, que hoy lidera cómodamente su grupo. Además, una semana después se verá las caras con River Plate en el Superclásico, por lo que está obligado a ganar para continuar en el cargo que le dio el Consejo de Fútbol liderado por Juan Román Riquelme.

Sebastián Vignolo comenzó con este ejemplo: "Les vengo a hablar de una palabra que muchas veces usamos y muchas veces la recibimos. Yo la usé un montón de veces, y la di quizás no tantas veces como la usé. Les vengo a hablar de oportunidad, a todos alguna vez nos la dieron. La oportunidad de hacer lo que te gusta y tratar de defenderlo. Yo no me puedo enojar con los que me dieron las oportunidades".

Y agregó: "¿Qué culpa tiene el Consejo de Fútbol de Juan Román Riquelme si a Battaglia le va mal? En este caso, no sólo que le dieron la oportunidad sino que también la acompañaron con hechos, con jugadores. Entonces, realmente el que tiene que defender esa oportunidad que le dieron es Battaglia. No hay otro responsable. Lo eligieron por intuición, por el trabajo que hizo en la Reserva".

Vignolo comparó a Sebastián Battaglia con Lionel Scaloni

"Lo nombraba a Scaloni, que le dieron una oportunidad que defendió y la trabajó. Se exigió y absolutamente nadie duda de él. Es un entrenador que realmente el día de mañana va a tener trabajo en cualquier lugar porque defendió esa oportunidad que le dieron. Es sólo Battaglia el que tiene que defenderse con estadísticas pero agregarle juego, ser convincente. Declarar siendo el técnico de Boca. Siento que le falta autoestima", concluyó.

"Mire Battaglia, le podemos pasar un resumen de la gente yéndose de la cancha de Boca y nadie se acuerda los partidos que hace que no pierde. La gente se fue preocupada. Ya no pueden decir 'Ya no hay refuerzos'. ¿Refuerzos? Necesita él ser el refuerzo. Necesita Battaglia ser el entrenador, darle una forma al equipo, porque si no son jugadores desparramados de buena jerarquía. ¿Qué le van a decir al Consejo de Fútbol?", lanzó Vignolo en ESPN F90.

"¿Qué no quieren Battaglia?, sino le traían jugadores. ¿Por qué Battaglia? Y ya contamos la historia del porqué de Sebastián Battaglia, también les puedo decir que hay un montón de entrenadores que se eligieron así, y nos fue muy bien", aseguró el "Pollo" Vignolo dando a entender que es fanático de Boca Juniors y revelando lo que se suponía. Y agregó un comentario que poco tenía que ver con lo que expresó anteriormente: "Creo a todos Battaglia nos cae mil puntos".