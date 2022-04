El Pollo Vignolo atacó a un jugador de Boca que defendió a Battaglia: "Se cansó"

En medio del programa, el periodista apuntó directamente contra un futbolista que quiso defender al entrenador.

Durante la semana hubo una novela por el futuro de Sebastián Battaglia en el banco de suplentes de Boca Juniors. En medio de esta situación, uno de los jugadores del club habló sobre la situación actual que vive el Xeneize e indicó que no sabía "porque hablan tanto si estamos en competencia en todos los torneos". Ante esto, Sebastián Vignolo hizo un editorial en el que destrozó a Diego "Pulpo" González sosteniendo que toma de "estúpida" a la gente de Boca.

En la salida de la práctica de la tarde, Diego González habló con un par de periodistas que estaban en Ezeiza y destacó la actualidad del equipo más allá de lo que sostienen los hinchas. Sin embargo, al escuchar esto, Sebastián Vignolo entró en cólera y le dedicó un fuerte editorial al jugador de Boca. "No podés subestimar a la gente de Boca, la que reaccionó fue la gente de Boca. No puede subestimar a la gente de Boca, un futbolista que juega en Boca". En este punto, aseguró: "Entonces salir y declarar como lo hace el Pulpo González, que cree que todos son estúpidos. La gente no es estúpida, pulpo González".

Sebastián Vignolo, después, prosiguió: "La gente armó un carnaval, un festival y la gente le dio para adelante. Y la que no daban para delante eran ustedes. Los futbolistas". Mientras tanto, también se escuchaba a Morena Beltrán hablando y asintiendo sobre lo que decía el conductor de F90. Finalmente indicó: "La gente se cansó, no por usted, por la camiseta. No subestime a la gente, Pulpo González".

Lo que se le viene a Boca Juniors

Con o sin Sebastián Battaglia en el banco, el equipo de La Ribera tendrá por delante varios compromisos y no descansará. En principio el próximo sábado 23 de abril visitará a Central Córdoba de Santiago del Estero por la fecha 12 de la Copa de la Liga Profesional y la próxima semana jugará por la Libertadores. El "Xeneize" visitará tres días después al Corinthians por la tercera jornada del certamen en el que se encuentra segundo en su grupo por diferencia de gol.

En el torneo local le quedan tres partidos para recuperarse y lograr la clasificación a la siguiente fase. El mencionado duelo ante el Ferroviario será el primero, luego recibirá en La Bombonera al recientemente ascendido Barracas Central y por último jugará en Victoria ante Tigre. Si el "Xeneize" no termina entre los cuatro primeros de la Zona B quedará eliminado de la Copa de la Liga Profesional.