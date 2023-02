El Negro Bulos reveló de qué club es hincha y dejó sin palabras al Pollo Vignolo: "Me hago cargo"

Federico "Negro" Bulos reveló en el pase de ESPN F12 a F90 de qué equipo es hincha y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo y sus compañeros en vivo.

Federico Bulos reveló de qué equipo es hincha en pleno pase de ESPN F12 a F90 y dejó sin palabras a Sebastián "Pollo" Vignolo. En medio de un debate futbolero sobre el presente de River Plate y el trabajo de Martín Demichelis al frente del equipo, uno de sus compañeros lo apuró en vivo, el periodista se confundió y dio un detalle que comprobó su fanatismo por otro de los grandes del fútbol argentino. Claro que, esto generó las risas de todos los integrantes de ambos ciclos.

En pleno programa, el "Negro" Bulos dio a entender que es simpatizante de Boca Juniors y sorprendió a más de uno, ya que sus colegas esperaban otra respuesta referida a Estudiantes, ya que es oriundo de La Plata. Sin embargo, esto no sucedió y accidentalmente demostró su sentimiento "Azul y Oro" en pocas palabras. Quien le puso presión fue nada más y nada menos que Mariano Closs, que le consultó acerca de su zona -haciendo referencia a la mencionada ciudad-.

"¿Qué pasa, 'Negro'? Quiere que cambiemos de tema también. Ahora vamos", comenzó Sebastián Vignolo mientras se hablaba de la actualidad de River. Bulos siguió con la charla y le respondió haciendo referencia a Marcelo Gallardo: "No, me hago cargo porque lo dije. Noto cierto apuro en general en el mundo River. Hay como cierto viudismo". Quien rápidamente salió al cruce fue Nicolás Distasio, quien aseguró: "Yo creo que hay mucho respeto por Demichelis. El otro día por ejemplo en el Monumental cuando lo mencionan y lo muestran en la pantalla hubo aplausos cuando se acercó y me llamó la atención porque quizás se podía acordar la gente, jamás se gritó por el 'Muñeco'".

Closs, relator y conductor de F12, no sólo opinó, sino que apuró al "Negro" Bulos: "Todos los clubes en una tercera fecha tienen que tener paciencia con los técnicos. Por tu zona también, porque el otro día no tuvieron paciencia en la tercera fecha". Con esto último dio a entender que el público de Estudiantes de La Plata está enojado con Abel Balbo por los resultados del equipo. Ante esta afirmación, el periodista cometió un error que lo dejó en evidencia: "En la otra zona van 30 partidos..." (Ibarra cumplirá su partido oficial número 30 al frente de Boca contra Platense). Por supuesto, sus compañeros no dudaron en reírse y cargarlo por su pasión que hasta el momento se mantenía como una incógnita.

El negocio desconocido de Ruggeri que descolocó al Pollo Vignolo en vivo

La idea de Oscar Ruggeri luego del retiro fue utilizar el dinero para comprar o construir albergues transitorios. Sin embargo, el plan se frustró con el paso del tiempo y quedaron lejos de aquel objetivo que soñaron cumplir con Ricardo Gareca y Julio Falcioni. "Íbamos a ver. Entrábamos al telo, una vez manejaba uno u el otro, íbamos a verlos porque nos volvía locos. Estacionábamos y teníamos que bajar entre parejas que iban y venían, y éramos recontra mil conocidos", comenzó el ex defensor de River y Boca.

Mientras su ex compañero recordaba lo que vivieron en ese momento, el "Tigre" Gareca acotó: "Hoy no se podría hacer con el celular y las redes sociales". Con respecto a lo poco que duró esa ilusión, agregó: "Nos reunimos con un arquitecto y nos decían un precio. Él hablaba y Julio también, nos habían dado un precio, queríamos agregarle cosas o refaccionarlo y siempre era el mismo. Cuando nos miramos los tres dijimos 'salgamos de acá porque nos fundimos'".