El insólito ataque de Navarro Montoya a Bilardo en ESPN: "Intolerante"

Carlos Fernando "Mono" Navarro Montoya lanzó un insólito ataque a Carlos Salvador Bilardo en ESPN F90 por los tratos del "Doctor" como técnico.

Carlos Fernando Navarro Montoya atacó directamente a Carlos Bilardo por el trabajo que desempeñaba como entrenador. El "Doctor" dirigió al "Mono" en Boca Juniors y el exarquero no se olvidó de lo vivido junto al DT campeón del mundo en el Mundial de México 1986. Con una fuerte crítica, el ahora panelista de ESPN F90 no se guardó nada contra el histórico técnico.

En la previa del partido entre el "Xeneize" ante Atlético Tucumán por la Liga Profesional de Fútbol, el equipo periodístico del programa analizó el juego que propone Hugo Ibarra y la charla futbolera derivó en la comparación entre Carlos Salvador Bilardo y César Luis Menotti. En ese instante, Navarro Montoya reveló lo que piensa del "Narigón" y lo destrozó.

"Una vez lo dije y tal vez me equivoqué. Lo discutía mucho con Carlos. Para mí Carlos tenía en el trato cosas aberrantes con el jugador, era agresivo. Yo chocaba mucho por eso con Carlos. A mí no me decía nada pero veía que trataba mal a los compañeros con un insulto o algo. Yo capaz que tuve la mala suerte que lo agarré en su último momento más grande y más intolerante, ese detalle capaz que no es menor", sostuvo Navarro Montoya acerca de su relación con Bilardo.

Por otro lado, lo comparó con el estratega campeón en Argentina 1978 y lanzó: "Pero por ejemplo en lo futbolístico, al contrario, Carlos era un tipo que le gustaba juntar gente del fútbol. Un día un compañero erró un pase, nos juntó a todos y marcaba en el pizarrón las veces que nos equivocábamos en los pases. Porque quería que jugáramos en forma asociada. Y con Menotti, que dicen que no se trabaja, nunca trabajé con tanta exigencia en todos los aspectos con él".

El fallido de Navarro Montoya con Wanda Nara

Carlos Fernando Navarro Montoya confundió el nombre del Estadio del Atlético Madrid con el de Wanda Nara. El tema de discusión era la remodelación que está llevando adelante River Plate en el Monumental y en el momento que se ponía en discusión si el cambio de asientos haría perder el sentido de pertenencia, Navarro Montoya manifestó el fallido: "Es difícil cuando tenés que congeniar el sentimiento con la razón".

Luego de esto, llegó la increíble confusión con el nombre de la esposa del jugador Mauro Icardi, que pasó desapercibido por sus compañeros. "Yo viví el tema del Wanda Nara porque estaba viviendo en España, juagaba para los veteranos del Atlético de Madrid, y hubo mucha polémica. Había mucha gente que se oponía, pero, finalmente, se llevó adelante y nadie perdió el sentido de pertenencia".