El pronóstico de Mirtha Legrand sobre Racing para la final de la Sudamericana.

Mirtha Legrand rompió el silencio horas antes de la gran final de la Copa Sudamericana que jugarán Racing y Cruzeiro en el estadio conocido como La Nueva Olla, ubicado en Asunción, Paraguay. La diva de los almuerzos es una de las fanáticas más conocidas de la "Academia" y ante la posibilidad de que su equipo levante un trofeo continental después de 36 años no se perdió la oportunidad para hacer su predicción. Con resultado incluido, la conductora vaticinó cómo le irá a los de Avellaneda.

Teniendo en cuenta el rendimiento de los comandados por Gustavo Costas a lo largo del certamen, los hinchas no pierden la ilusión de cortar la larga racha y no sueñan con otra cosa. Es el caso de la "Chiqui", que no dudó y lanzó un fuerte guiño para su club. Con la confianza intacta, se animó a dar por ganador a Racing en este histórico cruce contra los brasileños que eliminaron a Boca Juniors en octavos y dejaron afuera a Lanús en semifinales.

"Racing el sábado gana 2 a 0", lanzó Mirtha Legrand en diálogo con Radio Villa Trinidad y dejó en claro cuál es su pronóstico con respecto a este partido. A su vez, agregó: "Soy hincha desde que tengo uso de razón". No fue lo único a lo que la diva hizo referencia, ya que también dejó un mensaje para Costas con respecto a lo que se viene: "Me parece muy bueno. Nos llevó al triunfo, hay cuidarlo y quedárselo para que no se vaya a otro club. Le mando un beso fuerte a los chicos que están jugando muy bien".

El último título internacional de la "Academia" lo consiguió en 1988 enfrentando justamente a Cruzeiro. Se trata de la Supercopa Sudamericana, trofeo que levantó de la mano de Alfio "Coco" Basile y que no pudo ganar cuatro años después contra el mismo rival. Esta vez en Paraguay, está ante la gran chance de cortar con la racha que arrastra desde aquel entonces, más allá de que sí fue campeón de varios torneos a nivel local.

Racing va por la Copa Sudamericana ante Cruzeiro.

Cuándo juega Racing vs. Cruzeiro la final de la Copa Sudamericana 2024

El equipo de Costas y el de Fernando Diniz se medirán el sábado 23 de noviembre a las 17 de Argentina en el Estadio de La Nueva Olla de Asunción en Paraguay, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Si empatan, habrá un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, definirán al campeón por penales. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN y DSports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Los posibles 11 de Racing para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro

La "Academia" buscará romper una larga racha sin títulos y para dicho compromiso que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, el DT contaría con todos sus habituales titulares. De esta manera la formación sería: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.