Bianco profundizó las diferencias con La Cámpora: "No es oficialista"

El ministro de Gobierno de la provincia de Buenos Aires, Carlos Bianco, profundizó la interna del peronismo que se referencia en el gobernador Axel Kicillof y La Cámpora. En alusión a la disputa en la Legislatura bonaerense, el funcionario sostuvo que el sector del bloque de Unión por la Patria (UxP) en Diputados que se referencia en la agrupación kirchnerista "no es oficialista".

“Me parece bien que se den estas discusiones en el lugar que debe ser, que es la Legislatura y que todos los diputados y senadores provinciales expresen su punto de vista. Lo que digo es que el bloque oficialista a veces nos apoyó y otras veces, no. De hecho ha presentado proyectos exactamente en contra”, señaló en diálogo con El Destape 1070 en alusión a las discusiones sobre la separación de los comicios provinciales de los nacionales.

Y acotó: "El Gobernador planteó el desdoblamiento de las elecciones, respetando la normativa vigente, y se presentó un proyecto en contra. Si el gobernador dice A y su bloque dice No A, no es oficialista. Es una cuestión lógica, no estoy haciendo una interpretación. Estoy describiendo la realidad y la única verdad es la realidad"

Por otra parte, el ministro se refirió a la reunión que mantuvo Kicillof con la CGT. Según consignó, desde el Gobierno bonaerense vienen “trabajando y dialogando con todos los sindicatos, fundamentalmente los estatales, pero también los privados”.

“Lo de la CGT es un apoyo a la gestión porque todos observan la diferencia entre la gestión de la Provincia y de la Nación y a partir de ese reconocimiento es un apoyo de carácter político”, sostuvo, para acotar que desde la gestión bonaerense apoyan "la producción y el trabajo y la creación del empleo genuino porque estamos viviendo un momento en que en la Argentina no se crea empleo privado”.

Por otra parte, Bianco cuestionó los dichos del ministro de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, que afirmó que la sentencia de la causa Vialidad contra la ex presidenta Cristina Kirchner estará para antes de las elecciones legislativas.

Para el ministro de Gobierno bonaerense, estas declaraciones son "una maniobra de lawfare muy clara contra la ex Presidenta y de proscripción de una candidatura contra Cristina”. Finalmente, expresó que ven “con mucha preocupación el maltrato y las amenazas contra los periodistas" por parte de Milei y sus partidarios.

“Los que hacemos política y tenemos una responsabilidad institucionales, sabemos cuáles son las reglas del juego, a pasar de que a veces no estamos de acuerdo, siempre debe primar el respeto. Condenamos cualquier intento de acallar periodista y opiniones”, cerró.