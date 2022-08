El furioso cruce entre Bulos y Sottile en el programa del Pollo Vignolo en ESPN

Federico Bulos y Marcelo "Cholo" Sottile se cruzaron fuerte en el programa de Vignolo en ESPN en pleno diálogo por el presente de River Plate en la previa del partido ante Defensa y Justicia por la Copa Argentina.

En medio de un debate futbolero en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo se dio un furioso cruce entre Federico Bulos y Marcelo Sottile. Los periodistas de ESPN discutieron acerca del presente de River Plate en la Liga Profesional y en las horas previas del compromiso por Copa Argentina ante Defensa y Justicia. Ambos mostraron sus distintas posturas y discutieron fuerte por lo que vive el "Millonario" que dirige Marcelo Gallardo.

Es que la "Banda" se enfrenta al "Halcón" de Florencio Varela este miércoles en Chaco desde las 21:30. El ganador de este cruce se medirá en cuartos de final ante Patronato de Paraná, que dejó afuera a Gimnasia y Esgrima de La Plata. Si bien los de Núñez tienen la posibilidad de avanzar de ronda, no viven su mejor momento en el torneo local y, hablando de este tema, los panelistas de F90 protagonizaron un momento muy tenso.

"Yo te voy a decir algo, sé que no hay tiempo. Pero 'Cai' está conmigo y Dani también. Y me voy a explayar hoy, el jueves y todos los días de la semana", lanzó el "Negro" Bulos. Ante esto, Marcelo Sottile le respondió y se anticipó a lo que mencionaría su compañero: "Si decís una tontería me voy". El relator, con algo de firmeza y entre risas soltó: "No veo tan mal a River como ustedes quieren hacer creer. Yo le digo al Muñeco que no está tan mal. ¡Tranquilo 'Muñe'!"

Ante estas palabras, el "Cholo" lo cruzó: "Avisale a Gallardo. Hace cuatro partidos dijiste que les metió el dedo y ya estaba arriba. Gallardo está preocupado y vos relajas todo. Tenés tantos programas que mezclaste las opiniones". Por último, el "Negro" Bulos contestó: "Está acomodando todo. Y lo bueno es que ustedes dicen que Boca se acomodó en el campeonato y River, que tiene los mismos puntos que Boca, no".

Oscar Ruggeri contó una insólita anécdota en River junto al Cai Aimar en ESPN

Oscar Ruggeri reveló una insólita anécdota que vivió en River junto a Carlos "El Cai" Aimar, su habitual compañero en ESPN. El exjugador recordó cuando integraba el plantel del "Millonario" dirigido por Carlos Timoteo Griguol, de quien Aimar era ayudante de campo. Mientras debatían acerca del presente del conjunto de Marcelo Gallardo, "El Cabezón" irrumpió con una vivencia de su época de jugador e hizo reír a todos en el estudio del canal de televisión de deportes.

El tema de debate era el "maltrato" de Gallardo a algunos jugadores de la "Banda" y acerca de si el futbolista se enojaba en ese tipo de cuestiones. El excampeón del mundo contó: "Una sola vez, con Griguol. ¿Te acordás, Cai? Siempre hablaban conmigo porque era el más grande. Y (Griguol) me habló de una manera que me sentí mal... Me fui a mi casa y después el 'Cai' se dio cuenta. Con lo que me dijo, yo sentí que me sacaba la autoridad, principalmente con los más chicos"