Oscar Ruggeri contó una insólita anécdota en River junto al Cai Aimar en ESPN: "A los tiros"

La insólita anécdota que Oscar Ruggeri reveló junto al "Cai" Aimar en ESPN F90, el programa de televisión que conduce habitualmente "El Pollo" Vignolo.

Oscar Ruggeri reveló una insólita anécdota que le tocó vivir en River junto a Carlos "El Cai" Aimar, su habitual compañero en ESPN F90. El exjugador recordó los tiempos en los que integraba el plantel profesional del "Millonario" dirigido por Carlos Timoteo Griguol, de quien Aimar era el ayudante de campo en la temporada 1987-1988.

Mientras debatían acerca del presente del conjunto de Marcelo Gallardo, "El Cabezón" irrumpió con una vivencia de su época de jugador e hizo reír a todos en el estudio del canal de televisión de deportes. Allí estaban sus habituales compañeros Daniel Arcucci (quien reemplaza a Sebastián "El Pollo" Vignolo como conductor), Federico "El Negro" Bulos, Marcelo "El Cholo" Sottile y Damián Manusovich.

Ruggeri recordó una gran anécdota con El Cai Aimar en River: "A los tiros"

El tema de debate era el puesto "maltrato" de Gallardo a algunos jugadores del plantel profesional y acerca de si el futbolista suele enojarse en ese tipo de cuestiones. Consultado por si alguna vez le tocó vivir algo así en su carrera, el ex campeón del mundo con la Selección Argentina contestó: "Una sola vez, con Griguol. ¿Te acordás, Cai?", desafió a su colega.

A la hora de explicar lo sucedido en esas épocas, "El Cabezón" lanzó: "Siempre hablaban conmigo porque era el más grande, el capitán. Y (Griguol) me habló de una manera que me sentí mal... Me fui a mi casa y después cayó El Cai, que se dio cuenta". "Con lo que me dijo, yo sentí que me sacaba la autoridad con los demás, principalmente con los más chicos", se explayó el exdeportista.

La gran acécdota que reveló Ruggeri junto al Cai Aimar por Griguol en River.

"Fue algo que nosotros sabemos que internamente te duele", reconoció el exzaguero. Además, repasó que "El Cai la cazó y una hora después estaba en casa". De hecho, destacó que "eso era porque tenían un cuerpo técnico que sabía lo que estaba pasando". "¿Te costó convencerlo, Cai?", quiso saber Arcucci.

Entonces, Aimar se sinceró y respondió: "No, estuvimos charlando bien y yo le expliqué cómo era Timoteo, incluso cuando me dirigió a mí". En ese momento, Ruggeri recordó que "encima era el River post (Héctor) El Bambino Veira, que venía de ganar todo".

Por su lado, El Cai afirmó que ambos entrenadores "tenían formas muy distintas de manejarse" y repasó, mientras hacía los típicos gestos de una escopeta en la mano: "Llegamos (al entrenamiento) y estaban a los tiros... ¡Pum, pum, pum! Y Timoteo dijo: ´¿qué es esto?´". Luego de que todos explotaran de la risa en el estudio, Oscar completó: "Jajaja, ¡y los ojos de Timoteo estaban así! Venía de Ferro".