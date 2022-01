El Chavo Fucks estalló contra el Cholo Sottile en ESPN F90: "No te animas"

Diego "Chavo" Fucks disparó contra Marcelo "Cholo" Sottile en pleno ESPN F90 por un comentario en su contra.

ESPN F90 volvió con todo este lunes 10 de enero, pero no todos sus integrantes estuvieron en el primer programa del ciclo en 2022. Esto se notó, ya que el conductor habitual, Sebastián "Pollo" Vignolo, todavía está de vacaciones y su lugar lo ocupó Diego Fucks. Antes del comienzo, hicieron el pase de programa con F12 y Marcelo "Cholo" Sottile tiró un picante comentario que el "Chavo" no se bancó y se la pudrió en vivo.

El debate en esta ocasión, se centró en la llegada del colombiano Edwin Cardona a Racing. Finalmente, tras tantas idas y vueltas, el exfutbolista de Boca regresó al país para sellar su vínculo con la "Academia" de cara a la próxima temporada. El equipo que dirige Fernando Gago necesitaba un refuerzo de jerarquía para afrontar lo que se viene, aunque también, el último tiempo del atacante en el "Xeneize" no fue de lo mejor.

Antes del comienzo de ESPN F90, Diego Fucks contó que anticiparía algo de Cardona en el conjunto de Avellaneda a modo de editorial. "Cuando arranque el programa voy a decir algo sobre la ilusión de Edwin Cardona. Tengo algo más o menos pensado porque tiene un paralelo que pasó en la historia", aclaró el "Chavo". Sobre esto, Sottile respondió entre risas: "¿No era menos hoy?.

El conductor suplente contestó rápidamente nombrando a Sebastián Vignolo: "No te animás al 'Pollo' a decirle que no haga la editorial. A mi sí. Nunca le cortaste algo que había preparado", lanzó. El "Cholo" se defendió casi sin argumentos: "Al 'Pollo' le dije 'trillizo Barros Schelotto', y le dije tantas cosas. A mi no eh", manifestó el panelista.

El defensor de Boca que Ramón Díaz se quiere llevar a Emiratos Árabes Unidos

Según contó TyC Sports, el ídolo de River, que dirige desde febrero del 2021 al Al-Nasr de Emiratos Árabes Unidos, está interesado en el peruano Carlos Zambrano. El riojano necesita un jugador de jerarquía para levantar el desempeño de su equipo que marcha octavo en la liga de ese país, a 12 puntos del puntero Al Ain.

El "Xeneize" tiene una superpoblación de defensores de probada trayectoria. Detrás de los titulares Carlos Izquierdoz y Marcos Rojo, aparecen Zambrano y Lisandro López. Además hay que sumar el regreso del zaguero de 20 años Gastón Ávila, que luego del préstamo en Rosario Central está realizando la pretemporada en Boca junto al resto de sus compañeros.