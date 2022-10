El Cai Aimar trató de "panqueque" a Edul y se pudrió todo en ESPN: "Las pelotas"

Carlos "Cai" Aimar explotó contra Esteban Edul en pleno ESPN durante un debate caliente tras los dichos de Fernando Gago en conferencia de prensa de Racing.

Carlos "Cai" Aimar explotó contra Esteban Edul en medio de un debate caliente en el pase de programa en ESPN. Es que los dichos de Fernando Gago en plena conferencia de prensa en Racing llamaron por demás la atención y los integrantes de F12 y F90 hablaron sobre ello durante un largo rato. A raíz de lo que dijo el estratega de la "Academia", el ex técnico no se guardó nada.

No tanto por las palabras si no por la manera en la que las expresó, Edul cuestionó al DT y Aimar le respondió. Durante los más de 20 minutos que habló para todos los hinchas "Racinguistas", Gago recibió preguntas que lo incomodaron, no dudó en ser contundente a la hora de responder y esto molestó a varios. El ex entrenador de Boca lo defendió a capa y espada y esto derivó en el furioso cruce.

"Hay una frase que para mí es la que dispara las discusiones: 'No es un fracaso'. Por supuesto que está en discusión si lo que pasó fue o no un fracaso. Perder una final así para algunos puede llegar ser un fracaso y para otros puede ser valorable llegar", aseguró Esteban Edul con respecto a lo que dijo Fernando Gago en su respuesta a un periodista que analizó la temporada de Racing.

"¿Para vos qué es perder una final así? Ojo con lo que vas a decir. Ahí sentado es fácil. Si dice alguna boludez lo cortamos", le respondió el "Cai", enfurecido por la situación. "Si me dejas argumentar, para mí perder un campeonato en el que todos los posibles competidores estaban en Copa Libertadores, en donde quedaste eliminado en una fase previa de Copa Argentina y el calendario te quedó liberado, en donde River tuvo su peor año futbolístico y Boca terminó jugando con juveniles". En ese instante explotó Aimar y le gritó: "Pero andá a lo que querés decir. Qué querés con el argumento, las pelotas. Andá directo a lo que te preguntaron". Acto seguido, Edul continuó con su idea: "En donde todos los partidos importantes los jugó de local y en la final, teniendo dos penales y significando para el público uno de los hechos más dolorosos de los últimos años, para mí es un fracaso".

Esto nuevamente generó que Aimar demuestre su bronca con dichos por demás polémicos: "Muy bien. Si hubiese hecho el penal ¿Qué estarías diciendo ahora? '¡Qué bien, los felicito!'. Entonces sos así y así, sos un panqueque, así de un lado y así del otro. Ahora que erró el penal es fácil decirlo".

El feroz cruce de Distasio y el Flaco Schiavi en ESPN por el campeonato de Boca

Nicolás Distasio y Rolando Schiavi se sacaron chispas en un feroz cruce durante Equipo F. Los panelistas de dicho ciclo televisivo que se emite por la pantalla de ESPN debatieron sobre lo que fue la obtención de la Liga Profesional de Fútbol por parte de Boca Juniors en la última fecha del certamen y no se guardaron nada. Sebastián Vignolo planteó un interrogante en la mesa y sus compañeros no tuvieron filtro para contestarse.

"Fue un Boca que nunca pudo dominar los trámites de partido, que tuvo problemas con el último, el quinto o el décimo del torneo. En algún momento tuvo problemas internos, tiene una cantidad inédita de derrotas. Simplemente hablo de gustos. Después los resultados son los que mandan. ¿A vos qué te gusta más? ¿No crees que River y Boca tienen que tener mayor responsabilidad?". Ante esto, el "Flaco" no lo perdonó y respondió cortante: "A mí me gusta salir campeón de la forma que sea. La estrella está y no se mira la forma de juego. Yo como hincha no lo miro. Boca no tiene la culpa de que el chico de Racing (Galván) erró el penal".