El Cabezón Ruggeri liquidó en vivo al Patrón Bermúdez: "Hubo cosas que no me gustaron"

El "Cabezón" Oscar Ruggeri habló del manejo del Consejo de Fútbol de Boca y criticó al "Patrón" Jorge Bermúdez en el programa Equipo F de ESPN.

Boca Juniors tiene un muy buen presente tras recuperarse de la derrota en el Superclásico ante River. El equipo de Sebastián Battaglia no le pierde pisada a los de arriba en la tabla de la Liga Profesional y además está en la semifinal de la Copa Argentina. Uno de sus dirigentes, e ídolo del club como Jorge "Patrón" Bermúdez habló en el programa Equipo F de ESPN y Oscar Ruggeri lo atacó fuerte por su labor en el Consejo de Fútbol.

El detonante de esta discusión llegó a raíz de los dichos del exdefensor campeón de todo con el "Xeneize" sobre el peruano Carlos Zambrano antes de su llegada a la institución: "Vino un central de calidad, de mucha categoría". El "Cabezón" recordó esas palabras y disparó contra el colombiano alegando que con esas declaraciones criticaba a los defensores actuales del equipo.

"Yo fui crítico de ustedes, del Consejo y te lo quiero decir ahora que viniste personalmente porque me parecía que Boca estaba por encima de todo. Un día salías vos y hacías una declaración, otro día salía Cascini y metía otra. No sé que hicieron, por ahí se juntaron y dijeron 'muchachos, a partir de ahora va a hablar esta persona de esto', no sé", comenzó Ruggeri.

Luego agregó: "Pero no me quiero ir de acá sin decírtelo. Hubo cosas que no me gustaron de ustedes. Cosas que salieron a la prensa que me parece que no estaban bien". Sobre esto Bermúdez respondió: "En eso no nos vamos a poner de acuerdo, es tu opinión sobre unos hechos que no sabés totalmente.

Lo más picante de la charla llegó cuando nombraron a Zambrano: "Vos dijiste 'vino un central de calidad, de mucha categoría'. Cuando vos tenías a (Lisandro) López y a (Carlos) Izquierdoz jugando en un muy buen nivel", sostuvo el "Cabezón", y el "Patrón" retrucó: "¿Cuando yo digo que viene un central, estoy hablando mal de los dos que están? Yo me sentiría halagado si me traen competencia. Para mí sería un orgullo competir".

En el cierre de la discusión, el exdefensor campeón del mundo con la Selección Argentina en 1986 acusó a Bermúdez: "Yo soy titular y escucho que un dirigente o una persona que está arriba dice 'ahora viene uno de verdad', no te sentís bien Jorge", a lo que el colombiano respondió: "Cada uno lo puede tomar como quiera, pero la intención nunca fue lastimar", concluyó.

La comparación del "Patrón" entre Marcelo Gallardo y Carlos Bianchi

"Hay uno que es un papá y otro es el hijo. Cuando los comparan Carlos sería el papá y el hijo que hace muy bien las cosas, es un gran DT que toma muy buenas decisiones es Gallardo. Tuve la oportunidad de vivir un ciclo pero no tengo la de vivir el otro por lo que no puedo ser grosero con la aseveración", sentenció Bermúdez con respecto al "Muñeco".

También se refirió al técnico de Boca, Sebastián Battaglia, sobre sus decisiones en el último Superclásico en el que River se impuso por 2 a 1: "Se volvió difícil competir con 10 hombres. Cuenta con nuestro respaldo y respeto. En su momento decidió que los argumentos que tenía que mostrar fue los que el equipo mostró. La decisión fue la que tomó para armar el equipo para el segundo tiempo y las cosas terminaron como terminaron", sostuvo.

Lo que se viene para el equipo de Battaglia

Este miércoles 20 de octubre en La Bombonera recibirá a Godoy Cruz por la fecha 17 del certamen local a las 21:15. Saldrá con el objetivo de acortar distancia con su rival de toda la vida a quien tiene a 9 puntos de ventaja y que se enfrentará ante el segundo, Talleres. La próxima jornada la disputará el 24 de este mes ante Vélez Sarsfield en Liniers y el 30 jugará como local ante Gimnasia y Esgrima de La Plata.