Escándalo total con Sampaoli: estalló contra el árbitro y pasó por un papelón

El ex DT de la Selección Argentina se fue expulsado en el clásico bretón y su equipo ronda los últimos puestos en la Ligue 1.

Jorge Sampaoli protagonizó un escándalo en la derrota del Rennes, equipo que actualmente dirige, en el 'clásico bretón' ante el Nantes por la fecha 14 de la Ligue 1. En apenas su tercer partido al mando del conjunto del norte de Francia, el ex entrenador de la Selección Argentina fue expulsado en los últimos minutos, luego de que el referí Mickael Leleu (quien era el cuarto árbitro pero debió ingresar porque Eric Wattellier, el principal, sufrió una lesión durante el juego) se acercara a revisar el gol anotado por su equipo en tiempo de descuento: tras ingresar a la cancha y reclamar de forma desmedida, al oriundo de Casilda le mostraron la tarjeta roja. Además, el tanto fue finalmente anulado por una mano previa y el resultado concluyó con un 0-1 en su contra.

Sobre el final del primer tiempo, Rennes se quedó con un hombre menos después de que el defensor Mikayil Faye sea echado por una fuerte infracción sobre Kelvin Amian, por lo que debió afrontar el resto del encuentro con 10 jugadores. En la conferencia de prensa posterior, 'Sampa' fue autocrítico con su actitud: "Simplemente le dije al árbitro que el gol era legítimo. Obviamente no tengo que entrar al campo para hacerlo", declaró.

Cómo marcha el Rennes de Jorge Sampaoli en la Ligue 1

El conjunto del norte de Francia se encuentra doceavo en la Ligue 1, con 14 puntos en la misma cantidad de encuentros y a tan sólo dos unidades de los puestos de descenso. Si bien falta mucho por delante y el entrenador argentino asumió hace apenas tres cotejos (ganó uno por goleada ante Saint Etienne y cayó ante Nantes y Lille por la mínima), 'Les Rennais' necesitan sumar con urgencia para acercarse a lo más alto de la tabla.

Sampaoli se olvidó de Argentina y enfureció a los hinchas desde Francia: "Los mejores"

Jorge Sampaoli fue presentado en Rennes de Francia y desató la furia de los hinchas argentinos a la distancia. El entrenador de 64 años, que dirigió a la Selección Argentina de Lionel Messi en el Mundial de Rusia 2018, "se olvidó" de su país natal durante la primera conferencia de prensa al mando del equipo galo.

En pleno diálogo con los medios de comunicación en la sala del estadio del club, "Sampa" declaró que los mejores jugadores del mundo salen de Francia y de Brasil, por lo que no mencionó a Argentina. Además, en su segunda experiencia en la Ligue 1 luego del paso por Olympique de Marsella, sostuvo que sigue el día a día de la competencia y que conoce a los futbolistas que forman parte del torneo de la Primera División.

Consultado en la conferencia de prensa acerca del máximo certamen local, el santafesino opinó que “el campeonato sigue mejorando" y agregó que "los mejores del mundo salen de Francia y de Brasil". Al mismo tiempo, destacó que en el certamen "hay materia prima" y puntualizó: "Admiro la Ligue 1. La he seguido viendo desde que me fui de Marsella (en el 2022). Me gusta cómo funcionan los equipos y sus transiciones”.

Antes de dirigir el primer partido oficial al frente del equipo que se ubica 13° entre 20 integrantes de la tabla de posiciones de la Ligue 1, el ex Sevilla y Flamengo reconoció: "Mi nivel de exigencia es muchas veces demasiado elevado respecto a las exigencias de los clubes con los que he trabajado". Y aclaró para terminar: "Pero tengo conciencia de que esas ambiciones son desmesuradas y quizá inalcanzables".