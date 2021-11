Daniel Osvaldo reveló una experiencia paranormal en Boca: "No podía dormir"

Daniel Osvaldo visitó Los Mammones y recordó entre risas la vez que jugó a la Ouija con otros integrantes del plantel de Boca Juniors.

Daniel Osvaldo pasó por Los Mammones y fiel a su estilo dejó algunas anécdotas muy divertidas, como la vez que habló con Jim Morrison en la concentración de Boca Juniors. Acompañado por su novia Gianinna Maradona, el exfutbolista recordó la experiencia paranormal que vivió hace algunos años junto a otros dos jugadores del plantel xeneize cuando jugaron al "juego de la copa". "No podía dormir después", agregó Osvaldo, todavía asustado con lo que sucedió aquella noche.

Jey Mammón recibió a Daniel Osvaldo, que lleva ya un buen tiempo retirado de las canchas pero lo que despuntó fue su carrera como rockero, con su banda Barrio Viejo. Con muchas anécdotas graciosas en su haber, el ex futbolista divirtió a todos contando las más disparatadas historias que vivió, como cuando fue al cumpleaños de 82 años de la Princesa de Persia en Ibiza junto con sus amigos. Dentro de la sección de Los Mammones "preguntas al hueso", Jey Mammón le consultó a su invitado por una experiencia paranormal que vivió cuando era jugador de Boca Juniors.

"Jugamos con el Pichi Erbes y Nico Colazo", reveló Daniel Osvaldo cuando el conductor le preguntó por si había jugado a la ouija o juego de la copa con otros futbolistas de Boca. "Supuestamente pregunté quién era y era Jim loco", recordó el ex deportista sobre aquella aterradora ocasión en la que habló con Jim Morrison, ídolo del novio de Gianinna Maradona y fallecido líder de la reconocida banda The Doors. Entre risas, Osvaldo agregó un hecho más a la experiencia paranormal: "Voló una botella en un momento". Ya con todos los presentes tentados, Jey Mammón quiso saber si se había asustado, y el ex futbolista replicó con sinceridad.

"Me pegué un cagazo que no podía dormir después, no quería dormir más en esa habitación", reveló Daniel Osvaldo, que agregó que les daban "siempre la misma" habitación, por lo que le costaba descansar después de esa aterradora experiencia paranormal. Ya cerrando el tema, el ex futbolista le echó la culpa a uno de sus compañeros y lo mandó al frente: "Y el Pichi (Erbes) jugaba en la casa, ¿Cómo podés jugar en tu casa? En tu casa te queda todo ahí".

El recuerdo de Cristian Erbes

Hace un tiempo, Cristian Erbes también se refirió a ese momento, y lo recordó con mucho humor. "Estábamos jugando a la Ouija con Dani, Marcelo Meli y el profe. Él decía que nos estaba hablando Jim Morrison, decía que andaba por ahí. Había cuatro botellitas al costado y, de repente, se escucha un botellazo contra el piso. Él decía que ahí andaba Jim Morrison, yo me descostillaba de la risa", contó el "Pichi".