Azzaro se sacó contra el Kun Agüero por Independiente: "Un teléfono"

Flavio Azzaro lanzó una furiosa crítica hacia Sergio "Kun" Agüero por los dichos de este último acerca del regreso a Independiente que no sucedió y encendió la polémica.

Flavio Azzaro lanzó un fuerte palazo contra Sergio Agüero luego de los dichos del ex jugador acerca de su frustrado regreso a Independiente. El periodista publicó un nuevo video en su canal de YouTube y no sólo apuntó contra el "Kun", sino también contra el "Pocho", Ezequiel Lavezzi. Es que ambos ex compañeros de la Selección estuvieron en el stream de Star+ durante el partido del PSG ante el Bayern Munich y dejaron frases que llamaron mucho la atención.

El que abrió la polémica fue el hombre con pasado en San Lorenzo de Almagro: "No me llamaron de Central, no es que no jugué porque yo no quise, porque no me llamaron ellos. Dejé de jugar y tenía un montón de ofertas. En el único lugar en el que quería jugar era Central y no me llamaron. Cuando me llamaron dije que no y fue el día antes de que deje de jugar". Ante estas palabras, el ex Manchester City agregó: "Algo parecido pasó en Independiente, mucho bla bla bla pero después no concretan. Te llaman cuando va haber elecciones".

Luego de escuchar el segmento de la transmisión, Azzaro atacó a los ex futbolistas, pero se centró principalmente en Agüero. "Lo primero que pienso ¿De verdad el 'Kun' y Lavezzi nos pueden hacer creer que si ellos quieren ir a jugar al fútbol argentino porque no los llamaron? Si querían levantaban un teléfono y volvían a Independiente y a Central. Pero están volviendo a sus clubes de origen que se mueren por tenerlos, y hablo de la gente. Si realmente querés volver, volvé al club. Es difícil que se sinceren y digan lo que piensan. Agüero no volvió a Independiente porque prefirió quedarse en el Manchester City donde ganaba mucha plata".

Sobre el final del video, el periodista se refirió al público y la ilusión de la vuelta de los referentes: "No traten de boluda a la gente. No acomoden siempre los discursos para quedar bien parados. El otro día, Agüero diciendo que podía volver a jugar y todos los pibitos enloquecidos porque podía volver. No jueguen con la gente, que no es boluda. Por eso después se enojan y los tildan de mercenarios. Si querés volver, volvés. Y si preferiste quedarte por guita, decilo. Pero bancate que te digan cualquier cosa por tu decisión. Siempre lo más fácil es caer en los dirigentes. Para lo que les conviene insisten un montón".

La defensa de Azzaro a los dirigentes y otro palazo para Agüero y Lavezzi

Por otro lado, Flavio Azzaro continuó con sus críticas a la charla que tuvieron los ex jugadores y lanzó: "Esto es algo que hacen Lavezzi y Agüero porque deben sentir que muchos hinchas los putean porque no volvieron a los clubes de los que son hinchas. Si volvés a un club no es por el presidente. No quieren quedar mal, quieren patearle la pelota a los dirigentes. Somos grandes, che. Cualquiera de los presidentes de los clubes hubieran querido tener a Agüero en Independiente". Sin ir más lejos, comparó su caso con el del italiano Daniele De Rossi: "Jugó mil años en la Roma, dijo que quería jugar en Boca y vino".

Además, defendió a la dirigencia de los clubes y dejó mal parados a los subcampeones del mundo en Brasil 2014: "Prefieren vivir en otro lado, perdieron ese día a día de la Argentina porque viajan o no viven acá. Porque también se tienen que bancar que si en cinco partidos no hacen un gol los van a putear, y no es que son intocables porque no son ídolos. Es mucho más fácil echarle la culpa a los dirigentes. Es decir por decir, caer en lugares comunes. Pero la verdad de la milanesa es que si Agüero quería volver a Independiente o Lavezzi quería ir a Central, venían y jugaban. Sos más hincha tuyo que del club. Y priorizas tener en lugar de 80, 100 palos antes de venir a despedirte con la camiseta del club que sos hincha".