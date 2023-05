Almeyda explotó en el programa de Vignolo cuando le preguntaron por el descenso de River: "Re podrido"

Matías Almeyda dijo presente en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo y explotó de bronca cuando le preguntaron por River Plate y su etapa como entrenador en el club.

Matías Almeyda dijo presente en el programa de Sebastián "Pollo" Vignolo luego de que su equipo, el AEK Atenas de Grecia, se consagre campeón y explotó cuando le preguntaron sobre River Plate. Si bien el entrenador y exjugador del "Millonario" está más que identificado con el club de Núñez, no se guardó nada a la hora de responder de una manera contundente. Por supuesto, el DT sorprendió a más de uno con lo que contestó contra los periodistas.

Es que uno de los integrantes del panel le consultó precisamente sobre la etapa en la que comandó a River en la B Nacional y todo lo que vivió en la institución. El "Pelao" logró el ascenso a Primera División en 2012, pero la estadía en la segunda categoría del fútbol argentino no fue nada fácil a pesar de que fueron campeones. Tiempo después de aquella fecha en la que ascendieron, Almeyda se refirió a la bronca que le genera hablar del tema.

"Te digo la verdad, y con muchísimo respeto estoy re podrido de hablar de algo de hace 12 años. Creo que mi carrera es mucho más importante. Siempre he sido muy respetuoso, pero siento que minimizan lo que hago. Yo hoy fui campeón, vamos a hablar de mi campeonato y River ya pasó. Se ganaron 14 campeonatos y Libertadores. Yo estuve en el momento que tuve que estar, el que quiere minimizar que lo minimice y el que le quiere dar valor que se lo dé", aseguró Almeyda ante la pregunta de Marcelo "Cholo" Sottile sobre si disfrutó o no del logro conseguido.

Por otro lado, también se refirió a su presente y lo que le sirvió aquel campeonato en la B: "Yo quedé completo. Di lo que tenía que dar como hincha de River, como exjugador, en ese momento como entrenador. Hoy disfruto otras cosas, fui campeón en México, me toca ser campeón en Europa en una liga que es complicada, no puedo hablar de 12 años atrás, estaba mi papá vivo, no puedo volver para atrás. Lo mío es hoy, en una semana juego otra final y quiero ser campeón otra vez".

Almeyda descartó un posible regreso a River Plate

Matías Almeyda asumió en el "Millonario" luego del descenso a la B Nacional y, luego del ascenso, también comandó al equipo en varios partidos en Primera. En total dirigió 55 encuentros de los cuales River ganó 25, empató 21 y perdió sólo 9. Luego, el "Pelao" continuó su carrera en Banfield -al que también subió a la máxima categoría-, trabajó en el Guadalajara de México, en los San José Earthquakes de Estados Unidos y finalmente arribó al AEK Atenas de Grecia donde salió campeón del torneo local. Sobre la chance de volver a Núñez, el exvolante de la Selección fue contundente.

"No pienso en volver a River. Ahora estoy pensando en que el equipo que dirijo está cerca de entrar a la Champions, que es fuerte. Mis metas son otras, mi deseo de vida es otro. Ya estuve en River, le di todo lo que tenía. No podía dar más y no creo poder dar más. Hoy hay un entrenador que me encanta, como (Martín) Demichelis, me encanta lo que hizo (Marcelo) Gallardo. Y soy un hincha, me pone contento ver el estadio, el hombre tiene que saber hasta dónde llega. Disfruté la buena, fui campeón de Libertadores, campeonatos y después me tocó la otra, la demostración de amor a un club al que muchos decían que no. Para mí fue muchísimo, si me iba mal ahí no dirigía nunca más".