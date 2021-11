Alejandro Fantino destrozó a una figura de la Selección: "Estás sobrevalorado"

Alejandro Fantino acusó recibo de las fuertes críticas que le hizo una figura de la Selección y lo destrozó en el comienzo de ESPN FC Show.

Alejandro Fantino hizo un furioso descargo contra una histórica figura de la Selección argentina después de que este lo criticara sin mencionarlo. El periodista aprovechó el micrófono de ESPN FC Show y destrozó al exdefensor, que había disparado contra el periodismo tras la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por las semifinales de la Copa Argentina.

Antes de comenzar su programa en ESPN, Alejandro Fantino pidió unos minutos de aire para responderle durísimo a Gabriel Milito de quién recibió "inesperadamente un palo". El periodista comenzó remarcando que como el programa anterior estaba grabado, no había tenido la oportunidad de responderle al exBarcelona en el momento. "Me quedé un poco mal porque, sin nombrarme, lo que es un poco de cagón ya que si vas a la batalla tenés que dar nombre y apellido, me atacó", disparó Fantino, aunque lo más duro en su descargo contra Milito llegaría un poco después.

Después de reconocer que lo "admira" y destacar que el actual técnico de Argentinos Juniors es un "buen pibe", Fantino se despachó con todo. "Desenojate porque te va a ir mal, como te está yendo mal", disparó un Fantino, muy picante. "Estudiá, mejorate, preparate, formate", le recomendó el periodista al exjugador. Pero eso no fue todo, porque el conductor de ESPN continuó en su descargo: "Estudiá porque no vas a ningún lado, la estás chocando en todos lados: la chocaste en Argentinos, la chocaste en Estudiantes".

"Con todo cariño te lo digo, formate hermano porque vas mal, no tenés condiciones para ocupar determinados lugares. Estás sobrevalorado", siguió muy duro el periodista, reconocido hincha de Boca Juniors. Para cerrar su filoso descargo, Fantino le hizo una advertencia a Gabriel Milito: "Tirame un fósforo y te devuelvo un dragón. No hay ningún problema. Ojalá te formes y seas un tipo exitoso, cosa que hasta ahora no lo sos".

¿Qué había dicho Gabriel Milito para provocar la bronca de Alejandro Fantino?

Luego de la derrota de Argentinos Juniors ante Boca por 1-0, en el marco de las semifinales de la Copa Argentina 2021, el entrenador hizo una suerte de "catarsis" en conferencia de prensa y sostuvo que "todo el mundo quería que el Xeneize llegara a la final".

"No me gustó que Boca se quejara, justamente Boca, de que nosotros no teníamos un día de descanso más que ellos. Porque si ellos se quejan, que nos queda a lo demás. No me gusta llorar, pero me molesta que los equipos poderosos salgan a hablar y quejarse, porque siempre condicionan a los árbitros. Porque Boca es un imperio contra el que nosotros debíamos jugar y como esto es un gran negocio, todos querían, incluyendo la prensa, que pasaran ellos y no nosotros", afirmó. De aquí habría salido la frase por la que el periodista deportivo explotó en bronca.