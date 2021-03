"No vengo a discutir estupideces", Seba Domínguez se hartó de Federico Bulos y estalló en ESPN

Bulos sembró otra vez la polémica en ESPN.

Sebastián Domínguez protagonizó una vez más un tenso y picante cruce en ESPN F90 y en este caso se enfrentó a Federico 'Negro' Bulos por lo que dijo sobre el Superclásico entre Boca Juniors y River Plate y el rol de Juan Román Riquelme. La frase del periodista molestó a sus compañeros, pero el ex Velez Sarsfield fue el más indignado y no lo pudo ocultar.

El Superclásico que terminó 1-1 en La Bombonera dejó bastante tela para cortar en los medios y una de las opiniones que hizo más ruido durante el lunes fue la de Federico Bulos, que aseguró al aire en el programa F90 de ESPN que "Boca no festeja los empates, pero sí que River ya no se lo lleve más por delante en el juego como era antes".

En ese momento, algunos de los integrantes del panel, como el exjugador Sebastián Domínguez, se tomaron la cabeza porque en general no coincidieron con "el Negro", aunque el conductor Sebastián Vignolo sí respaldó su visión: "Es verdad eh, antes River lo pasaba por arriba, ahora eso ya no ocurre más", al tiempo que le otorgó los principales méritos por ello al director técnico del "Xeneize" Miguel Ángel Russo.

Bulos no se quedó atrás y fue más allá todavía luego de la parda con los goles de Sebastián Villa de penal y Agustín Palavecino de cabeza: "Desde que está Juan Román Riquelme -Vicepresidente segundo y líder del Consejo de Fútbol-, ya no perdió más un clásico. Tampoco pudo ganar -fueron dos igualdades-, pero emparejó la cuestión. Ya es todo más parejo por lo menos".

Sin embargo, Domínguez se fastidió y contestó con mucha ironía: "Te gusta chuparle las medias... uuuh... que manden una camiseta. Mandale una camiseta, Román". Ante en comentario, Bulos pidió que no lo descalificara e intentó explicar su punto con algunas definiciones que no convencieron a sus copañeros y menos al ex Vélez Sarsfield

"Yo vengo acá a tratar de decir algo con concepto, a veces se puede y a veces no, pero no vengo a discutir estupideces. Sino después digo algo y salgo en La Nación, en todos lados, y ponen que me enojé. Yo no me enojo, pero vengo a hablar de fútbol nada más. Eso es lo que me gusta, me encanta, para otras cosas siento que no sirvo", disparó luego Domínguez, entre otras declaraciones.

Y sentenció imitando a su compañero con tono de desprecio: "Me caliento, obviamente, que salga a decir que 'Riquelme, Riquelme, Riquelme"

El empate entre Boca y River en el "Superclásico"

Tras el punto sumado por los dos más grandes del fútbol nacional por el Interzonal en la quinta fecha de la Copa de la Liga Profesional, por ahora tanto los de Russo como los de Marcelo Gallardo se mantienen fuera de los puestos de clasificación en sus respectivos Grupos, ya que sólo avanzan a los cuartos de final los cuatro primeros de cada manga en la competencia.