En las últimas semanas, el programa de F90 viene afrontado situaciones sumamente tensas. Y Sebastián el Pollo Vignolo ha sido uno de los blancos de las críticas por parte de sus propios compañeros. Sebastián Domínguez, uno de los panelistas de dicho show futbolero, fue noticia este mediodía por un fuerte comentario que le hizo al conductor. Como consecuencia, todo terminó en una tensa discusión al aire. Se pudrió todo en ESPN...

El programa comenzó con un editorial del Pollo Vignolo sobre las diferentes realidades que viven River y Boca, tanto en la Copa Diego Armando Maradona como en la Copa Libertadores 2020. Luego de que Oscar Ruggeri, Federico Bulos, Daniel Arcucci, el Chavo Fucks, el Cholo Sottile y el Cai Aimar dieran su opinión al respecto, Seba Domínguez intentó tomar la palabra, pero fue interrumpido por el conductor.

Molesto con aquella situación, Domínguez fulminó a Vignolo con la mirada. Por eso mismo, el presentador de ESPN frenó el programa y le indicó: "Me miraste feo". El ex futbolista de Newell's y Vélez, entre otros, no pudo contener la bronca y le manifestó: "Me tienen podrido con las plumas y los Anti-Boca. A mí me importan un pito los dos. Yo soy hincha de Newell's. Podrido me tienen con eso... No se puede hacer un comentario".

Casi sin comprender el motivo del enojo, el Pollo Vignolo le consultó: "Pará. ¿Por qué? ¿Qué te dijeron?". Y Seba Domínguez le respondió tajante: "Porque vos no me dejaste hablar, sos bicho y me entrás por ese lado. Me decís que en Boca hay privilegios. Y en Boca tampoco hay privilegios".

La semana pasada, el Cai Aimar criticó y se burló del Pollo Vignolo por no haber podido llegar a Primera División:

El exfutbolista y panelista de ESPN Cai Aimar cruzó al Pollo Vignolo hace unos días y disparó: "Vos hablás de fútbol y cuando te vi jugar eras un desastre. Fuiste a jugar con los del country, te mirabas al espejo. Cuando salías y no la tocabas... Hoy hablás como si jugaras como Pelé o Maradona. No te entiendo. Sos un desastre. Quisiste ir a probarte a All Boys y no te dejaron entrar".

Con absoluto dolor, el conductor le respondió: "Cai, ¿vos de verdad me lo estás diciendo a mí?". Y el ex jugador de Rosario Central y ex DT de Boca le contestó muy enojado: "Sí, de verdad te lo estoy diciendo. Por algo no llegaste".