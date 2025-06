TC: la reacción del equipo de Julián Santero tras el desencuentro con los comisarios en Córdoba

Santero terminó segundo en Alta Gracia.

La final del Turismo Carretera en Córdoba tuvo un dramático comienzo con el rebase de Julián Santero a Mariano Werner en la largada para colocarse como líder en el Autódromo Oscar Cabalén y encaminarse a su primera victoria de la temporada. No obstante, la alegría del mendocino no duró demasiado, puesto que los comisarios se comunicaron por él con la radio para exigirle que le devuelva el liderato al entrerriano.

Desde la ACTC informaron que la decisión se debió a una supuesta “maniobra peligrosa”, algo que no fue interpretado de la misma manera del lado del campeón defensor del TC, que igualmente se resignó y devolvió la posición por el riesgo de una penalización mayor. En un trazado tan complicado para adelantar como el cordobés, Santero no logró volver a pasar al “Zorro de Paraná”, que se hizo con el triunfo y celebró mientras en Fispa Corse intentaban obtener explicaciones.

Tal es así que, ni bien finalizada la carrera, el mendocino se dirigió al camión de control de la ACTC para discutir con los comisarios al tiempo que Mauricio Tucci conversaba con los medios. “Werner nos lleva con dos ruedas a la tierra, al límite, pero que es como se tiene que correr y después no sé, no dicen que nos pongamos atrás y no entiendo por qué”, afirmó el responsable comercial del Fispa Corse en diálogo con Campeones.

Además, Tucci reconoció que la orden de los comisarios le llegó tanto al equipo como al piloto por la radio y se quejó de no haber obtenido una respuesta cuando Santero pidió explicaciones en plena carrera. También reveló que todo pudo surgir por un reclamo de Werner: “Algún colega de ustedes me dijo que era por el pedido de Werner. No sabía que Mariano pidió que le devuelvan la posición, habrá que devolver la posición”.

Por último, se refirió a lo sucedido en la segunda curva mientras se daba el duelo por la punta con el entrerriano. “Nos lleva a la tierra, vamos con dos ruedas y hacemos 400 metros con dos ruedas en la tierra, al límite de la adherencia y después le tiene que dejar lugar para doblar, obviamente”, agregó Tucci.

¿Cuándo es la siguiente carrera del TC?

Santero lidera el campeonato con 171 puntos.

Tras la victoria de Werner en Córdoba, a la fase regular del Turismo Carretera le quedan solo cuatro fechas, la primera de ellas a disputarse en Autódromo Rosamonte situado en Misiones. La cita en Posadas está programada para el fin de semana del 21 y 22 de junio por la séptima jornada del campeonato, que luego seguirá en Concepción del Uruguay, San Juan y Buenos Aires para el cierre de la primera etapa.