Turismo Carretera: el récord negativo que tendrá la tercera fecha de la Copa de Oro en Rosario

Tras la victoria de Ignacio Faín en San Nicolás a inicios de mes, el Turismo Carretera volverá este fin de semana con la tercera fecha de la Copa de Oro en el Autódromo Juan Manuel Fangio de Rosario. Allí, se llevará a cabo la decimotercera jornada de la temporada, que contará con el récord negativo de ser la cita con menor cantidad de competidores en lo que va del campeonato.

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Y es que para la visita al circuito rosarino hay inscriptos un total de 51 pilotos, lo que se traduce en tres bajas en comparación con la fecha pasada debido a las ausencias de Gastón Ferrante y Matías Jalaf en Ford y de Marcos Castro en Torino. El informe realizado por SoloTC contrasta estos datos con el promedio anual que suma el certamen en este 2026, con 54,7 coches en pista por fecha, además de que se encuentra lejos del número más alto.

Esto ocurrió en Viedma, apenas en la segunda fecha del campeonato, cuando el circuito rionegrino albergó un total de 58 vehículos en lo que fue la victoria de Julián Santero a bordo del BMW M4 G82. Las salidas de Ferrante y Jalaf hacen que solamente haya 15 Ford Mustang este fin de semana en Rosario, aunque se mantiene como el modelo con mayor presencia, seguida de Chevrolet Camaro (14), Toyota Camry (7), Dodge Challenger (5), Torino NG (5), Mercedes CLE 53 (3) y el BMW M4 (2).

Cabe mencionar que la cita en la ciudad santafesina se da en un momento clave de la Copa de Oro, que tiene a Facundo Chapur como líder con 82,5 puntos, aunque seguido de cerca por Santero, quien debe ingresar como uno de los clasificados de último minuto. Entre los clasificados de manera directa, Otto Fritzler representa el mayor peligro para el cordobés con 78 unidades, mientras que Agustín Canapino, el campeón defensor, está quinto con 64.

En cuanto a la programación, la acción en Rosario comenzará el sábado por la mañana con los primeros entrenamientos a partir de las 10:05, los cuales estarán divididos en dos tandas y en dos grupos. Hacia la tarde, se realizará la clasificación desde las 15:55, mientras que la jornada del domingo arrancará con las series, programadas para las 10:55 en adelante, y la final, para las 14:00.

Tras Rosario, le quedarán dos fechas al campeonato.

Posiciones de la Copa de Oro del TC tras San Nicolás