Surgió en San Lorenzo, jugó 22 minutos en el último año y puede ser refuerzo de Independiente

Independiente trabaja en la incorporación de refuerzos sobre el final del mercado de pases del fútbol argentino luego de las salidas de Gabriel Ávalos, Maximiliano Gutiérrez y Kevin Lomónaco, que dejaron tres cupos disponibles en el plantel. Uno de los nombres que surgió como alternativa para reforzar el mediocampo del plantel que dirige Jadson Viera es Elián Irala, volante surgido en San Lorenzo, quien actualmente juega en Shabab Al-Ahli de los Emiratos Árabes Unidos.

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El futbolista de 22 años disputó su último encuentro con el 'Ciclón' el 10 de mayo de 2025 y posteriormente continuó su carrera en el fútbol árabe. Desde su llegada a Shabab Al-Ahli, su participación fue limitada y su presente genera incertidumbre: en los últimos 14 meses, apenas disputó dos partidos y acumuló 22 minutos de juego.

La escasa actividad del mediocampista durante ese período es uno de los aspectos que deberá evaluar la dirigencia del 'Rojo' antes de avanzar en la negociación. Más allá de esto, ya analiza una propuesta concreta para incorporarlo: un préstamo con obligación de compra cercana a los 3 millones de dólares por un porcentaje de su pase, aunque todavía no se conoce qué proporción de los derechos adquiriría el club.

La búsqueda de volantes es una de las prioridades de Independiente en este mercado de pases y, en ese contexto, el nombre de Irala fue puesto sobre la mesa. Su falta de continuidad en el fútbol asiático aparece como el principal interrogante de una posible operación que todavía se encuentra en etapa de evaluación.

Irala apenas disputó 22 minutos en los últimos 14 meses, un presente que preocupa en el medio de su posible llegada a Independiente.

Los números de Irala en su paso por San Lorenzo

Partidos: 36.

Goles: 2.

Asistencias: 1.

El complejo presente de Independiente: venta de tres figuras y "desarme" en pleno torneo

El 'Rojo', de forma llamativa, dejó a ir a tres figuras de este semestre en los últimos días del mercado de pases. Este martes, el cuadro de Avellaneda decidió desprenderse de la ficha de Maximiliano Gutiérrez, extremo chileno que llegará al Dynamo Moscú de Rusia; aún así, el dinero que ingresará no se quedará en el club, debido a que una parte irá destinada a pagar parte de su ficha.

Otro jugador que se marchó para tapar una deuda fue Gabriel Ávalos, que continuará su carrera en Olimpia de Paraguay. Lo particular de esta situación es que la operación fue anunciada por el propio club en sus redes sociales por medio de un comunicado en el que se expresa que se cambian los servicios del atacante por un dinero pendiente.

Por último, Kevin Lomónaco, uno de los mejores centrales del fútbol argentino se marcha rumbo a Elche de España y aún se desconocen los montos, aunque aquí también hay cuestión insólita. Entre las deudas con Bragantino de Brasil (3 millones de dólares), otros 750.000 al futbolista y a su representante "Pepe" Monje, más 1.5 millones al propio Elche por el pase de Iván Marcone, el "Rojo" no percibirá dinero directo por la salida del defensor, aunque se quitará de encima tres deudas importantes.