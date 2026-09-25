Supercopa Internacional: qué es y qué campeones juegan la competencia

La Supercopa Internacional es una de las competencias más recientes del fútbol argentino. Organizada por la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) desde 2022, enfrenta en un partido único al ganador del Trofeo de Campeones con el club que terminó primero en la Tabla Anual. Esto hace que en un principio no fuera necesario ser campeón para jugar este torneo ganar algún certamen, aunque desde 2025 se estableció que el mejor de la temporada también gana un torneo.

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El formato establece que la definición se disputa en una sede neutral y a un solo partido. Si hay empate después de los 90 minutos, se juega tiempo suplementario y, de persistir la igualdad, el campeón se determina mediante penales. En caso de que un mismo equipo reúna las dos condiciones para participar, ocupa su lugar el segundo de la Tabla Anual.

Qué es la Supercopa Internacional y cómo nació

La Supercopa Internacional enfrenta al ganador del Trofeo de Campeones con el ganador de la tabla anual. La creación del certamen estuvo relacionada con un acuerdo que la AFA había firmado con el Consejo de Deportes de Abu Dabi. Originalmente estaba previsto que la tradicional Supercopa Argentina, que enfrentaba a los campeones de Primera División y Copa Argentina, se trasladara a Emiratos Árabes Unidos. Sin embargo, en 2022 se decidió que Boca y Patronato jugaran esa competencia en Argentina y que el encuentro previsto en Abu Dabi correspondiera a un nuevo torneo.

La Supercopa Internacional fue oficializada a fines de diciembre de 2022 y tuvo su estreno el 20 de enero de 2023. La primera final se disputó en el estadio Hazza bin Zayed, de Al Ain, donde Racing derrotó 2-1 a Boca.

La ansiada Supercopa Internacional.

La segunda edición tuvo como protagonistas a River, campeón del Trofeo de Campeones y primero de la Tabla Anual, y Talleres, segundo en la clasificación acumulada. Por diferentes inconvenientes vinculados con la organización y la rescisión del acuerdo con Abu Dabi, la final se postergó y finalmente se disputó en el estadio General Pablo Rojas de Asunción, Paraguay, el 5 de marzo de 2025. Talleres se impuso por penales después de empatar 0-0.

La tercera edición también sufrió modificaciones en su calendario y terminó disputándose en el estadio Libertadores de América-Ricardo Enrique Bochini, en Avellaneda. Allí, Vélez venció 2-0 a Estudiantes y se consagró campeón.

A dónde clasifica el campeón de la Supercopa Internacional