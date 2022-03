Marcelo Gallardo sorprendió a todos en la previa del Superclásico: "Antes que me preguntes"

Marcelo Gallardo habló en conferencia de prensa en la previa del Superclásico y con sus primeras declaraciones sorprendió a todos los periodistas presentes.

Este domingo 20 de marzo desde las 19:00 en el Estadio Monumental se llevará a cabo una nueva edición del Superclásico del fútbol argentino. River Plate y Boca Juniors se medirán en Núñez y en la previa, Marcelo Gallardio sorprendió a los periodistas con una declaración sobre dicho encuentro. El DT del "Millonario" no dudó en dar una primicia de cara al trascendental duelo ante el "Xeneize" por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

El "Muñeco" fue directamente al hueso y dio los 11 titulares que saltarán al campo de juego del Antonio Vespucio Liberti para enfrentar al rival de toda la vida. Sin dejar que los periodistas le pregunten, el entrenador de la "Banda" se anticipó y se ganó varios aplausos. Además, Gallardo opinó acerca de la camiseta amarilla que utilizará el visitante en el partido y de los cuestionamientos de Sebastián Battaglia hacia los arbitrajes.

"Comenzamos. Antes de que preguntes: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; viste... Enzo Pérez, Enzo Fernández, Santiago Simón, Nicolás De La Cruz, Barco y Julián Álvarez, ese es el equipo. Antes de que preguntes. ¿Ya podemos terminar?", lanzó Marcelo Gallardo previo a que le consulten sobre el tema. Esto desató las risas y luego la ovación por parte de los presentes en la conferencia en el River Camp de Ezeiza.

"Lo que se ve es lo que uno, es el comportamiento de los futbolistas para ver cómo están y cómo se sienten. Después la calidad futbolística. Me parece que estamos creciendo futbolísticamente de menor a mayor y hoy estamos en un buen momento para seguir sosteniéndolo", agregó el "Muñeco" con respecto al interrogante sobre qué es lo que mira durante la semana previa a los partidos para definir a los titulares del elenco "Millonario".

La opinión de Gallardo sobre Boca Juniors antes del Superclásico

Uno de los debates en la semana del trascendental encuentro entre River y Boca por la séptima fecha del campeonato es sobre la camiseta que utilizará el "Xeneize". Sobre esto, el "Muñeco" gambeteó el tema como en sus mejores épocas: "No estoy para juzgar a nadie. No me interesa la chicana por la camiseta amarilla. No importa con cuál juegue Boca, es problema de ellos".

Por otro lado, le consultaron sobre qué pensaba de los arbitrajes por los dichos de Sebastián Battaglia: "Hay que ser objetivos, porque cada equipo en mayor o menor medida sufrimos fallos en contra y a favor. Los entrenadores destacamos los que son en contra y en base a eso levantamos la voz. Y cuando se equivocan a favor nuestro no decimos nada. No hay que hablar de los arbitrajes, menos antes de los partidos menos si se quiere condicionar", sentenció Gallardo.