Gallardo mete mano en River: el inesperado cambio para el Superclásico ante Boca

Marcelo Gallardo metería mano en el equipo con un cambio con respecto al último partido para enfrentar a Boca Juniors en el Superclásico. Enterate de quién se trata.

Marcelo Gallardo prepara el equipo para enfrentar a Boca Juniors el próximo domingo 20 de febrero a las 19:00 en el Estadio Monumental. El "Muñeco" metería mano en la formación que viene de ganarle a Gimnasia y Esgrima de La Plata por 4 a 0. Un inesperado cambio en el 11 titular de River Plate será lo que implementará el DT del "Millonario" para este trascendental duelo por la séptima fecha de la Copa de la Liga Profesional.

No se trata de Matías Suárez ni de David Martínez, quienes se recuperan favorablemente de sus respectivas lesiones. Tanto el delantero como el defensor estarían dentro de los planes del entrenador, pero todavía no se encuentran en óptimas condiciones físicas. La modificación se daría en el mediocampo y saldría un futbolista que tuvo un partido regular ante el "Lobo" y no está en su mejor nivel en lo que va del semestre.

El hombre que no jugaría ante el "Xeneize" en el Superclásico sería el uruguayo Nicolás De La Cruz. Poco tiene que ver su rendimiento ante Gimnasia en este caso, tampoco la acumulación de tarjetas. El técnico dispondrá de otro volante por una cuestión táctica pensando en el equipo que pare Sebastián Battaglia en Boca Juniors. No hay dudas que el triunfo puede ser fundamental para lo que se viene para cualquiera de los dos, y eso buscarán.

Quien ocuparía el lugar del mediocampista de la "Celeste" sería Agustín Palavecino. El exjugador de Platense, que jugó como titular ante San Lorenzo de Almagro en la quinta fecha del torneo local, estaría desde el arranque ante el rival de toda la vida. Con esta modificación, el "Millonario" saldría con: Franco Armani; Robert Rojas, Paulo Díaz, Leandro González Pírez, Milton Casco; Enzo Pérez, Enzo Fernández; Santiago Simón, Agustín Palavecino; Esequiel Barco; Julián Álvarez.

De La Cruz, a un paso de Europa

Al jugador uruguayo de 21 años lo vincularon con clubes de Portugal e Inglaterra, pero eligió la "Banda" y así mismo, lo comentó en una entrevista con ESPN en 2021: “Mi representante lo tiene claro. Cada vez que termina el semestre se analiza qué es lo que puede llegar a pasar. No te voy a negar que me seduce la idea de ir a Europa, pero estoy bien en River”.

De La Cruz está en la edad justa y cuenta con características ideales para desempeñarse en el futbol europeo. Además, tiene 138 partidos en su espalda y 24 goles vistiendo la camiseta de River. También ganó 8 títulos bajo el mandato de Gallardo y en varios de ellos fue un jugador clave. Sin dudas, de darse este traspaso, sería un golpe durísimo para el "Muñeco" para la planificación y armado del equipo en el segundo semestre.