Sorpresa en Boca por el nuevo parte médico de Adam Bareiro de cara la final de la Copa Sudamericana

A semanas de que se ponga en marcha la final de la Copa Sudamericana 2026, Boca Juniors hace un repaso de los lesionados que dispone y de cómo se encuentran de cara a uno de los partidos más importantes de la temporada. El detalle expone una sorpresa sobre la figura de Adam Bareiro, que se encuentra entrenando de una manera que no era esperada, porque se pensaba en su regreso de cara a la pretemporada de 2027.

{{{htmlAmp}}}

Lo primero a señalar es que el delantero paraguayo había sido operado de una hernia de disco lumbar y se sometió a un tratamiento de recuperación bastante especial. Cualquier tipo de dolencia implicaba regresar al paso inicial y desacelerar los procesos de entrenamiento para que la zona se recupere de la manera correcta. Algo similar sucedía con Edinson Cavani, pero en este caso la lesión era de una mayor gravedad porque le presentaba dificultades para caminar por fuera de la actividad oficial.

De acuerdo con una imagen mostrada en los últimos días, Adam Bareiro comenzó a realizar trabajos de campo junto al resto de los compañeros que se encuentran lesionados, pero enciende una serie de alarmas. Su evaluación depende bastante del día a día y de cómo se vaya sintiendo la zona lumbar a medida que se van sumando exigencias.

Desde el cuerpo médico de Boca exponen que no hay chances de que sume minutos en la semifinal de la Copa Argentina frente a Banfield debido al largo tiempo de inactividad, pero esperan que esté entrenando a la par de sus compañeros y formando parte de los entrenamientos profesionales.

Es por ello que una posible convocatoria a la final de la Copa Sudamericana podría ser posible. Hay que recordar que se trata del partido más importante del año y el esfuerzo para este tipo de situaciones se encuentra contemplado. Tal es el caso de Leandro Paredes, que se infiltró para recuperarse en tiempo récord de un desgarro de grado dos y fue la figura clave de la clasificación frente a Vasco da Gama con un tremendo golazo de media distancia.

Cómo se encuentran los otros lesionados de Boca hoy

Por otro lado, los casos de Tomás Belmonte, que sufrió una rotura de meniscos; Agustín Marchesín, que se está recuperando de una rotura de ligamentos cruzados; y Tomás Aranda, que padece una fractura de peroné son especiales. Se estima que los tres jugadores no se encuentran en condiciones de sumar minutos en lo que queda de la temporada.

De hecho, la intención del cuerpo médico de Boca no es apurarlos porque quieren que se recuperen de la mejor manera y lleguen a la pretemporada en óptimas condiciones, con el fin de realizar una puesta a punto desde lo físico y lo futbolístico a la par de sus compañeros.