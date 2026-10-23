El presente defensivo de Boca Juniors fue uno de los ejes del debate en F90. En la mesa que conduce Sebastián El Pollo Vignolo por la pantalla de ESPN, el análisis se detuvo en un nombre propio que empieza a ganar protagonismo en la Ribera: el zaguero Facundo "Jagger" Herrera.

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Lo llamativo no fue solo el elogio, sino la comparación que lo acompañó. En el estudio pusieron al joven central frente a un espejo exigente: el de Oscar Ruggeri, uno de los defensores más emblemáticos de la historia del fútbol argentino y campeón del mundo en México 1986.

La conversación arrancó cuando los integrantes del programa, entre ellos Federico El Negro Bulos, marcaron las similitudes futbolísticas entre el exdefensor y la aparición del conjunto xeneize. La postura, el porte físico y la presencia dentro de la cancha fueron los primeros puntos de contacto que señalaron.

Lejos de minimizar la comparación, Ruggeri coincidió con la apreciación general. El propio protagonista del parecido avaló lo que veían sus compañeros y puso el foco en un rasgo que, según remarcó, distingue al juvenil: el aplomo con el que se para en cada partido.

La escena tuvo un condimento especial. Ruggeri dio sus primeros pasos en Boca antes de convertirse en referente de la Selección, por lo que su mirada sobre un central surgido en el club tiene un peso particular para los hinchas.

“Juega bien, es fuerte”

Al momento de desmenuzar las virtudes del marcador central, Ruggeri fue directo y sin rodeos. “Juega bien, eh. Es bueno. Es fuerte”, sintetizó, en una definición breve que resume lo que más valora de un defensor.

La solidez en el juego fue el primer punto del análisis. Pero el excampeón del mundo no se quedó en lo físico y avanzó sobre un aspecto que, para él, marca la diferencia en un jugador joven que defiende la camiseta de Boca: la personalidad para sostener la presión.

La personalidad, el rasgo que más destacó

“No arruga. No, pero aparte no viste cómo juega de visitante o de local, juega tranquilo. Llama la atención este chico”, subrayó Ruggeri durante la emisión.

La frase dejó en claro qué es lo que más le impresiona del zaguero. No se trata solo de condiciones técnicas o de despliegue, sino de la tranquilidad con la que afronta cualquier escenario, sin importar si el partido se juega en la Bombonera o lejos de casa.

En un club donde la exigencia es permanente y cada error se magnifica, la serenidad de un defensor joven suele ser una virtud tan valorada como el quite o el anticipo. Ese fue, justamente, el punto que el panel eligió resaltar.

Juego aéreo y presencia en las dos áreas

El elogio no fue solitario. La mesa de F90 respaldó las palabras de Ruggeri y sumó otros atributos del central: el juego aéreo y el porte en ambas áreas.

Esa doble función, sólido para despejar en defensa y peligroso cuando sube en las pelotas paradas, es otra de las características que lo emparentan con el estilo que hizo famoso a Ruggeri a lo largo de su carrera.

El rendimiento del zaguero abrió un debate más amplio sobre su techo profesional. Los integrantes del programa coincidieron en que su regularidad lo posiciona como una pieza con proyección fuera de lo común en el fútbol local.

La discusión se trasladó entonces al plano internacional y al impacto que podría tener a mediano plazo, tanto en Boca como en un eventual salto a otro nivel competitivo.

El sueño de la Selección

El cierre del análisis fue el más ambicioso. En el estudio de ESPN se animaron a trazar un horizonte que ilusiona a los hinchas xeneizes: “Tenemos un buen central ahí. Si sigue así, el día de futuro es selección”, concluyeron.

La frase dejó planteado un recorrido posible para Herrera. Las condiciones que mostró hasta ahora lo perfilan, según el panel, como una alternativa sólida de cara a futuras convocatorias de la Selección argentina.

Por ahora, el juvenil suma algo que pocos pueden exhibir: la aprobación de uno de los defensores más respetados de la historia del fútbol argentino, que lo miró jugar y encontró en él algo de sí mismo.