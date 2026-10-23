Boca se prepara para Independiente: baja de último momento, la decisión con Paredes y duda arriba

Boca Juniors visita a Independiente y el Vasco Arruabarrena decidió la formación que pondrá y la situación de Paredes.

Boca Juniors no especulará con el Superclásico y Rodolfo Arruabarrena pondrá lo mejor que tiene este domingo a las 17 ante Independiente, en Avellaneda, por la 14ª fecha del Torneo Clausura. Tras eliminar a Vasco da Gama en Brasil y meterse en la final de la Copa Sudamericana, el DT decidió no rotar, cuidar a Leandro Paredes y tiene una duda en el ataque.

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Pese al cansancio que deja la seguidilla de partidos, el "Vasco" Arruabarrena no piensa cuidar futbolistas de cara al cruce con Independiente y con Rver en el horizonte. Sin embargo, una baja de último momento lo obliga a cambiar la defensa, ya que Lautaro Blanco se perderá el encuentro por cuestiones físicas y todo indica que Malcom Braida estará en el lateral izquierdo.

Más allá de la ausencia del zurdo, el entrenador sostiene su decisión en dos razones. La primera, física: el plantel terminó la serie ante Vasco da Gama sin lesiones graves, aunque muy cansado. Tuvo libre el miércoles y volvió a entrenarse el jueves. La segunda es la pelea por la tabla anual. Además, como no habrá partido entre semana, el equipo tendrá varios días de descanso antes de recibir a River en La Bombonera.

La decisión con Paredes

La gran decisión pasa por Paredes. El capitán fue decisivo en el Maracaná: ingresó por Rodrigo Battaglia a los 12 minutos del segundo tiempo y, a dos del final, marcó con un remate de larga distancia el gol que selló el 3-1 y el pase a la final. Sin embargo, todavía no está al 100% tras haber jugado apenas 11 días después de sufrir un desgarro de grado II en el isquiotibial derecho.

Por eso, el cuerpo técnico prefiere llevarlo de manera gradual para evitar una recaída. La idea es que vuelva a empezar en el banco ante Independiente, con la mira puesta en estar en su mejor forma para el Superclásico en La Bombonera.

Con Paredes entre los suplentes, Battaglia seguirá en el once. A pesar que debió salir en la segunda parte frente a Vasco por estar extenuado, volverá a estar en el eje y ompartirá la zona central con Milton Delgado y Santiago Ascacibar, el mismo trío que arrancó en Brasil.

La duda en el ataque: tres nombres para dos lugares

La defensa será la misma que jugó en el Maracaná. Las dudas están arriba. Miguel Merentiel, autor de uno de los goles ante Vasco, es número puesto. Para acompañarlo hay tres candidatos y dos lugares: Sebastián Villa, Leonel Flores y Alan Velasco. La elección dependerá del tipo de ataque que el DT quiera para este partido. Arruabarrena tiene un par de entrenamientos por delante para definirlo.

La probable formación de Boca

Álvaro Montero; Leandro Lozano, Lautaro Di Lollo, Facundo Herrera, Malcom Braida; Santiago Ascacibar, Rodrigo Battaglia, Milton Delgado; Sebastián Villa o Alan Velasco o Leonel Flores y Miguel Merentiel.

Por qué Boca no puede perder puntos

La razón principal de la decisión es la tabla anual. Boca Juniors suma 54 puntos y comparte la cima con Argentinos Juniors, al que supera por diferencia de gol. Rosario Central lo sigue de cerca, con 53. La pelea es voto a voto: apenas seis puntos separan a nueve equipos. Lo que pase en estas fechas definirá al ganador de la tabla y también los lugares para la Copa Libertadores 2027.

Con tres fechas por jugarse, en La Ribera saben que no pueden dejar puntos en el camino. Sumar los nueve en juego es la única forma de no depender de otros resultados.