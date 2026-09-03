Si Salas quiere jugar contra River, Independiente debe pagar una millonada

El mercado de pases expone que River se encuentra a días de enfrentarse a Independiente Rivadavia de Mendoza en el Estadio Monumental y, en la previa, se desprendió un detalle más que considerable sobre la figura de Maximiliano Salas. Un jugador que deberá pagar una cláusula millonaria si pretende pisar el campo de juego. Algo que fue acordado de palabra, pero que se incluyó en las charlas que los clubes mantuvieron al momento de negociar el traspaso.

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"Independiente deberá pagar un bono de 500 mil dólares si decide que Maxi Salas se enfrente a River", expresó el periodista Juan Cortese. Lo primero a señalar es que por reglamento no se encuentra permitido escribir este tipo de cláusulas porque se le impide al jugador poder desarrollar su trabajo. Aunque no hay ninguna norma que hable sobre un pacto formal verbal y es ahí donde los clubes se pusieron de acuerdo en establecer este tipo de norma.

Por otro lado, se trata de un delantero que se marchó porque fue marginado al comienzo de la pretemporada por una decisión en conjunto de Eduardo Coudet y la dirigencia. Estuvo algunas semanas entrenando de manera diferenciada en Cantilo y luego arregló su llegada al conjunto mendocino. Una que se dio por detalles bastante llamativos.

Lo primero es que se trata de un préstamo de una temporada que cuenta con la posibilidad de comprar el 50% de Maximiliano Salas en 4 millones de dólares, cuando River terminó pagando casi 10 millones a Racing en la temporada 2025. Lo otro está vinculado con el salario que percibe, que fue la gran traba para sumarse a otros clubes del fútbol argentino porque no estaba dispuesto a resignar sus ingresos. La Lepra decidió hacer el esfuerzo y mantener dicho monto.

“Maxi es un pibe muy tranquilo y respetuoso, sabíamos que era buena persona y que es un futbolista de clase. Estamos muy contentos con él, es un pibe normal y piola. Creería que no va a jugar ante River, no me han dicho nada los dirigentes. En su momento me dijeron que había una cláusula para que no juegue ante River, así que no vamos a gastar energía en esos temas que a los entrenadores no nos competen”, expresó Alfredo Berti, director técnico del conjunto mendocino, en charla con DSports.

"River tiene sus jugadores de jerarquía, nosotros vamos a ir a hacer lo nuestro con nuestras armas. Vamos a salir a atacarlo a River, esa es nuestra idea. Queremos jugar un partido de igual a igual”, agregó sobre el partido que se espera ver el próximo fin de semana. Uno que será clave para la tabla de las copas internacionales, debido a que el Millonario podría escalar posiciones y comenzar a acercarse a zona de Copa Libertadores.