El Kun Agüero rompió el silencio sobre el delicado momento de salud que atraviesa: "Acá estoy"

Sergio "Kun" Agüero rompió el silencio y habló en Twitch sobre el momento delicado de salud que atraviesa.

Sergio "Kun" Agüero sigue en recuperación tras el diagnóstico de arritmia sufrido el pasado 30 de octubre mientras el Barcelona enfrentaba al Alavés por La Liga española. Luego de los rumores surgidos por un posible retiro, el delantero surgido de las inferiores de Independiente se mantiene al margen y no deja de disfrutar lo que hace en Twitch. En esta ocasión aprovechó la plataforma para hablar sobre su salud y agradecer el apoyo de la gente.

El exatacante del Manchester City no puede entrenar debido a la afección que sufre por lo que, de cierta manera, los streaming son su cable a tierra. En esta ocasión transmite el Mundial del videojuego Valorant en donde participa uno de sus equipos llamado KRÜ Esports. Su figura en la mencionada red se agigantó con el paso del tiempo lo que le valió entre otras cosas su gran amistad con el influencer español Ibai Llanos.

"No voy a hablar mucho de mi tema. Ya saben que estoy bien y les quería decir muchas gracias a todos por el apoyo que me brindaron en las redes sociales, en todos lados, a toda la gente que me escribió. Sólo vengo a disfrutar del partido de hoy, de KRÜ. Gracias por bancarme y acá estoy para lo que necesiten. No los puedo ver, pero siempre está bien agradecer porque vi muchos mensajes por todos lados", afirmó el "Kun".

"El jugador 'Kun' Agüero fue sometido a un procedimiento diagnóstico y terapéutico a cargo del doctor Josep Brugada. Es baja y durante los próximos tres meses se evaluará la efectividad del tratamiento para determinar su proceso de recuperación", señaló el parte médico del club español en su momento, confirmando lo que durará la rehabilitación del atacante argentino.

Los rumores sobre su retiro

El medio Radio Catalunya adelantó que el argentino padece una patología cardíaca "grave", incompatible con la práctica deportiva de alto rendimiento, lo que determinaría su retiro del fútbol. Después de ese fuerte trascendido, Agüero publicó un mensaje cauto en su Twitter: "Ante los rumores les cuento que estoy siguiendo las indicaciones de los médicos del club, haciendo pruebas y tratamiento y ver mi evolución en el plazo de los 90 días. Siempre en positivo".

No hay confirmación oficial ni la habrá por el momento teniendo en cuenta de que desde el entorno del jugador son muy cautos con respecto al tema. Una vez que transcurran los tres meses indicados seguramente se hablará sobre su futuro. Mientras tanto el Barcelona, ahora dirigido por Xavi Hernández, no levanta cabeza en el torneo local y espera por la clasificación a octavos de la Champions League.