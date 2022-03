El Kun Agüero habló de la vacuna contra el Covid-19 y desató la polémica: "No sirve"

Sergio "Kun" Agüero hizo un nuevo vivo en Twitch y opinó acerca de la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 de manera polémica.

Sergio Agüero usó nuevamente su Twitch para opinar sobre otro tema totalmente alejado del mundo del fútbol. En esta ocasión, el exjugador de Independiente, Atlético de Madrid, Manchester City y Barcelona, habló de la eficacia de la vacuna contra el Covid-19 y lo hizo de manera muy polémica. El "Kun", que tuvo la enfermedad y también se dio la vacuna, además cometió un gravísimo error a la hora de hablar sobre el tema.

Es verdad que en cada transmisión deja una perlita divertida, pero esta vez no fue así y hubo insultos de por medio. Mientras debatían con el influencer español Ibai Llanos, el exfutbolista cuestionó la inoculación a pesar de que su amigo le dijo lo contrario. Claro que no está mal que de su opinión al respecto, pero sus dichos mostraron una total desinformación sobre la aplicación de la vacuna y sus efectos,

"¿Vos tuviste Coronavirus?", le preguntó Agüero a Ibai Llanos en pleno vivo de Twitch. La respuesta del español no tardó en llegar: "Cinco veces por lo menos he tenido". Sobre esto, el "Kun" afirmó: "Bueno, yo también. Lo tuve como tres o cuatro veces, así que la vacuna no sirve para un carajo". El influencer le contestó: "No digas eso tío, sí que sirve". Sobre esto, el exjugador disparó de manera polémica: "Bueno sí, pero que se yo. Te estoy diciendo, me agarró Covid al final y supuestamente te cubre... la chota me cubrió".

Cabe destacar, que tres dosis, y hasta sólo dos, serían suficientes para proteger a la mayoría de las personas de enfermedad grave y muerte durante mucho tiempo. Según al menos cuatro trabajos publicados en revistas científicas de primer nivel durante el último mes, el repertorio de anticuerpos producidos por nuestro organismo debería protegernos incluso de nuevas variantes, informó Apoorva Mandavilli en The New York Times.

La cruda confesión del Kun Agüero sobre su salud

"Cada vez que me cruzo de brazos, me duele el chip este que tengo. Salió en todos lados porque dije que era Ironman, que igual quedó gracioso. Me llamó el cardiólogo y me dijo 'Che vi esto, jaja. Estuviste muy bien' y yo dije, pensé que me iba a cagar a pedos. 'Ahora tenés que venir a hacer un estudio el 14' me dijo, y le dije que hoy 14 no me iba a hacer ningún estudio y que me lo hacía mañana o pasado", sentenció el "Kun".

"El otro día corrí en la cinta y jugué un partidito de fútbol tenis y me ahogo. Que loco todo esto eh. Yo estoy pensando ¿Podré por lo menos correr un pique? Estoy pensando eso. Porque tengo miedo, corro y siento que se me están por salir los ojos. También igual es porque llevo bastante sin correr. Pero, siento el corazón que va al palo y ya no quiero ni correr, mejor me quedo stremeando, por si las moscas. ¿Qué dicen ustedes", lanzó Agüero.