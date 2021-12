Retiro del Kun Agüero: el mensaje ultraemotivo de su madre

Tras el retiro del "Kun" Agüero del fútbol, su madre publicó un mensaje muy emotivo para él en las redes sociales. "Sos un héroe", lo definió. Y recordó sus comienzos.

Sergio "Kun" Agüero se retiró del fútbol profesional a los 33 años por una arritmia cardíaca en Barcelona e impactó al mundo del deporte en general. Si bien al instante lo despidieron desde todos lados, con Lionel Messi incluido, uno de los mensajes más conmovedores fue el de su madre Adriana Del Valle Agüero.

A través de las redes sociales, la mamá del exjugador hizo llegar un video muy emotivo en el que repasó todo lo que le ocurrió a uno de sus hijos en estas casi dos décadas como futbolista profesional: su infancia muy difícil en un barrio marginal de la provincia de Buenos Aires, sus comienzos en Independiente y la gloria posterior en Atlético de Madrid, Manchester City y la Selección Argentina, hasta su adiós inesperado en el "Barça".

El "Kun" Agüero se retiró y su madre emocionó a todos: "Sos un héroe"

En el video, Adriana Del Valle Agüero es la única que habla mientras muestra algunas fotos de sus diferentes imágenes en el fútbol. Allí, con la voz casi quebrada, ella recuerda paso a paso la trayectoria de uno de los mejores delanteros del mundo en este siglo y sólo escucharla ya es impactante:

"Hijo, todos saben a dónde llegaste, pero pocos saben de qué partiste. Nadie sabe que no podíamos festejar un cumpleaños hasta los 4 años, tus sueños, tus sacrificios para que se hagan realidad. Tu debut en Independiente a los 15 años, tu juvenil en Holanda, el de Canadá. Cuando me dijiste que te podías ir a jugar a Atlético de Madrid y te respondí: ´¿Qué queres vos?´, y me dijiste ´quiero triunfar´. Te respondí ´andá, pero no vale llorar el día que te vayas´. ´Prometido´, me dijiste".

"Medalla de oro en Beijing (China), tus títulos en España, Benjamín (su hijo) que pudo disfrutar en la cancha con la camiseta argentina. Con Manchester City, el 93.20 (el minuto del tanto a QPR para que el equipo fuera campeón de la Primer League), el gol a Napoli con el que te fuiste ganando todo y siendo el goleador histórico del club".

"Si algo faltaba, llegó lo que más deseabas: la Copa América con Argentina. Después, venir a Barcelona, y esto fue un golpe para todos. Todavía recuerdo que, cuando vivíamos en una villa, te fuimos a comprar una pelota mientras vos jugabas con 5 años. El señor te miró y dijo que ibas a ser un gran futbolista y se quedó corto... Si hasta jugaste tres Mundiales, fuiste campeón del mundo (Sub 20)... Fue tan maravillosa tu carrera que no hace falta más nada con 33 años".

El "Kun" Agüero y su madre, hace algunos años.

"Después de dedicarle la vida al fútbol, al club, es hora de que recojas todo lo que sembraste. Como futbolista fuiste un héroe, yo te conozco, sos parte mía y de todos nosotros, sos un héroe. Bah, un ´Kun´. Gracias por ayudarnos a crecer juntos. Acá estamos todos para vos como siempre estuvimos con tu familia, pero hoy más que nunca. Te amo, cielo. Tu mamá".

El "Kun" Agüero se retiró del fútbol: "Primero es mi salud"

Emocionado y quebrado hasta las lágrimas, el exfutbolista de 33 años se presentó en el estadio Camp Nou de Barcelona junto con el Presidente del club, Joan Laporta, y arrancó: "Ya va, voy a respirar un poco. Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Decidí de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico".

"Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y bueno, tomé la decisión hace una semana". Además, Sergio Agüero repasó que hizo "todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha". E insistió: "Estoy muy orgulloso con mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol desde que tenía 5 años, mi sueño era jugar en la Primera y no pensaba que iba a llegar a Europa".

Más tarde, fue el momento para recordar a todas las instituciones que lo cobijaron a lo largo de sus casi dos décadas en el alto nivel: "Quiero agradecer a Independiente que me formó, a Atlético de Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona, a Joan (Laporta). Estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien y claramente a la Selección Argentina, que es lo que más amo".

"Gracias a todos los que vinieron, a mi familia, a las personas que trabajaron también desde los 13 años conmigo. También a mis compañeros desde Independiente hasta hace poco en Barcelona, que me ayudaron a crecer. Creo que hice lo mejor para ayudar", siguió el exjugador, muy conmovido ante la vista de los presentes.

Remarcó que se marcha "con la cabeza alta y muy feliz", aunque admitió que por ahora no sabe qué le esperará "en la otra vida". Muy dolido, el "Kun" Agüero concluyó: "Sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y mal. Y a los hinchas de los clubes en los que jugué".