El emotivo mensaje de Messi a Agüero tras su retiro: "Duele mucho"

Amigos desde que comenzaron en la Selección Argentina, el crack de PSG le dejó un mensaje conmovedor.

Sergio "Kun" Agüero impactó al fútbol y al deporte mundial al anunciar su retiro profesional a los 33 años debido a una arritmia cardíaca que no le permite seguir jugando en el alto nivel, según le indicaron los médicos del Barcelona tras los estudios realizados. Si bien hubo mensajes para él desde todas partes a nivel global, el más esperado era el de su amigo Lionel Messi, que finalmente llegó a través de la cuenta oficial de Instagram (@leomessi).

Compañeros y "compinches" en la Selección Argentina desde las juveniles, "Leo" le dedicó una extensa y cálida despedida al delantero que brilló en "La Albiceleste", Independiente, Atlético de Madrid y Manchester City antes de disputar muy pocos partidos en el "Barça".

"Kun" Agüero se retiró del fútbol: el mensaje de Lionel Messi

Pocas horas después de la conferencia de prensa de Agüero en el estadio Camp Nou con el Presidente de Barcelona, Joan Laporta, "La Pulga" recordó algunos momentos vividos junto a su amigo dentro y fuera de la cancha. Así, el crack de PSG (París Saint-Germain) publicó desde Francia: "Prácticamente toda una carrera juntos, Kun… Vivimos momentos muy lindos y otros que no lo fueron tanto, todos ellos nos hicieron cada vez unirnos más y ser más amigos". Y agregó: "Y los vamos a seguir viviendo juntos afuera de la cancha".

También, Messi recordó la alegría de lograr la Copa América, un título que se les negó mucho tiempo. "Con la gran alegría de levantar la Copa America hace tan poquito, con todos los logros que conseguiste en Inglaterra… Y la verdad que ahora duele mucho ver como tenés que dejar de hacer lo que más te gusta por culpa de lo que te pasó", remarcó.

El jugador del PSG, remarcó: "Seguro que vas a seguir siendo feliz porque sos una persona que transmite felicidad y los que te queremos vamos a estar con vos. Ahora arranca una nueva etapa de tu vida y estoy convencido que la vas a vivir con una sonrisa y con toda la ilusión que le metés a todo".

"Todo lo mejor en esta nueva etapa!!! Te quiero mucho amigo, voy a extrañar muchísimo estar con vos adentro de la cancha y cuando nos juntamos con la Selección!!! @kunaguero", sentenció.

"Kun" Agüero se retiró del fútbol: "Primero es mi salud"

Visiblemente emocionado y quebrado hasta las lágrimas, el exfutbolista de 33 años se presentó en el Camp Nou junto con Laporta y comenzó: "Ya va, voy a respirar un poco. Esta conferencia es para comunicarles que he decidido dejar de jugar al fútbol. Decidí de jugar al fútbol profesional y es un momento muy duro. Pero bueno, estoy muy feliz igual por la decisión que tomé. Primero es mi salud, ya saben por qué tomé esta decisión por el problema que tuve hace un mes y pico".

Agüero y Messi, una amistad eterna en la Selección Argentina.

"Estuve en buenas manos de los médicos y me han dicho que lo mejor era dejar de jugar y bueno, tomé la decisión hace una semana". Además, Sergio Agüero aclaró que hizo "todo lo posible para ver si había alguna esperanza, pero no había mucha". Y continuó "Estoy muy orgulloso con mi carrera. Siempre soñé con jugar al fútbol desde que tenía 5 años, mi sueño era jugar en la Primera división y no pensaba que iba a llegar a Europa".

Unos instantes más tarde, fue el momento para recordar a todas las instituciones que lo cobijaron a lo largo de sus casi dos décadas de carrera: "Quiero agradecer a Independiente que me formó, a Atlético de Madrid que confió en mi para que juegue en Europa, a la gente del City que me trataron bien siempre y saben lo que viví ahí. A la gente del Barcelona, a Joan (Laporta). Estoy muy agradecido porque desde que llegué me trataron muy bien y claramente a la Selección Argentina, que es lo que más amo".

"Gracias a todos los que vinieron, a mi familia, a las personas que trabajaron también desde los 13 años conmigo. También a mis compañeros desde Independiente hasta hace poco en Barcelona, que me ayudaron a crecer. Creo que hice lo mejor para ayudar", siguió el exfutbolista.

Por último, remarcó que se marcha "con la cabeza alta y muy feliz", aunque admitió que por ahora no sabe qué le esperará "en la otra vida". Muy dolido, el "Kun" Agüero cerró: "Sé que tengo mucha gente que me quiere y quiere lo mejor para mí. Gracias a los periodistas, a los que me trataron bien y mal. Y a los hinchas de los clubes en los que jugué".