"Nunca he intentado ser el mejor", dice Messi tras ganar su séptimo Balón de Oro: L'Equipe

El ganador del Balón de Oro, el delantero argentino Lionel Messi, dijo estar agradecido de ser nombrado entre los mejores jugadores del fútbol mundial, pero aseguró que no le da demasiada importancia a la gloria individual.

Messi ganó el Balón de Oro por una séptima ocasión de récord el lunes, imponiéndose al delantero del Bayern Múnich Robert Lewandowski y al mediocampista del Chelsea Jorginho para ser nombrado mejor jugador del mundo.

El jugador del Paris St Germain sumó el prestigioso trofeo a sus victorias de 2009, 2010, 2011, 2012, 2015 y 2019, tras encabezar la tabla de goleadores de LaLiga la temporada pasada y ganar la Copa América por primera vez con su país en julio.

"Para mí, el mero hecho de que pueda ser considerado o citado como uno de los mejores jugadores del mundo es más que suficiente", dijo Messi en una entrevista con el diario francés L'Equipe.

"No sé cómo decirlo para que no se malinterprete (...) No es que no me interese, pero no le doy mucha importancia. No me importa si soy el mejor o no. Y tampoco he intentado nunca ser el mejor", agregó.

Messi sorprendió al mundo del deporte cuando dejó el Fútbol Club Barcelona y se unió al PSG con un contrato de dos años. Es el máximo goleador histórico del club azulgrana con 672 tantos.

El jugador de 34 años es idolatrado en todo el mundo, pero dijo que no disfruta dando consejos como modelo a seguir para los jugadores más jóvenes.

"Luché por mis sueños. Al principio era ser un jugador profesional, luego traté de destacar y alcanzar nuevas metas cada año", dijo Messi. "En medio de todo esto, también hay una parte de suerte. También depende de Dios, creo que él eligió que me pasara todo esto".

Con información de Reuters