"Piojo" Herrera refuerza a Costa Rica con el llamado de Waston para eliminatoria de Concacaf rumbo a Copa del Mundo

SAN JOSÉ, 4 oct - El robusto y veterano defensor Kendall Waston se sumó el sábado a los ajustes del director técnico Miguel "Piojo" Herrera para reforzar con experiencia a la selección de Costa Rica en su visita a Honduras, en un partido clave para búsqueda del boleto a la Copa del Mundo 2026 en la eliminatoria de la Concacaf.

Waston, de 37 años, llega con su estatura de 1,96 metros y reconocida fortaleza para el juego aéreo dentro de la convocatoria de Herrera para enfrentar el jueves a la potente línea ofensiva hondureña, y para el partido del lunes 13 contra Nicaragua en San José, ante la necesidad de sumar victorias después de dejar escapar puntos en septiembre cuando jugó ante Nicaragua y Haití.

El defensor del Deportivo Saprissa, mundialista en Rusia 2018 y Qatar 2022, complementa la apuesta de experiencia que intenta inyectar Herrera, quien el lunes anunció el regreso del mediocampista de 37 años Celso Borges, y meses atrás incorporó al portero Keylor Navas en un intento de darle solidez a la selección dominada por jóvenes.

El mediocampista Allan Cruz y el delantero del Saprissa, Warren Madrigal, recién recuperado de una lesión, también se suman al equipo base que ha traído Costa Rica en la eliminatoria mundialista.

En el grupo C de la eliminatoria de la Concacaf, la selección "tica" solamente tiene dos puntos, y necesitan al menos cuatro unidades para pelear el primer puesto, que otorgaría el boleto directo al Mundial.

El Grupo C lo lidera Honduras con cuatro puntos, seguido por Costa Rica y Haití con dos, y Nicaragua con uno.

Los primeros lugares de cada uno de los tres grupos se clasificarán directamente a la Copa del Mundo, uniéndose a los anfitriones Estados Unidos, México y Canadá. Los dos mejores segundos lugares jugarán un repechaje en marzo de 2026, por lo que la Concacaf podría tener por primera vez hasta ocho selecciones en un Mundial.

A continuación, la lista de 26 jugadores convocados por Herrera:

Porteros: Keylor Navas (Pumas UNAM, México), Estebán Alvarado (Saprissa), Alexandre Lezcano (San Carlos).

Defensas: Juan Pablo Vargas (Millonarios, Colombia), Jeyland Mitchell (Sturm Graz, Austria), Julio Cascante (Austin, EEUU), Alexis Gamboa (Alajuelense), Francisco Calvo (Al-Ettifaq, Arabia Saudita), Kendall Waston y Joseph Mora (Saprissa), Carlos Mora (Craiova, Rumania).

Medios: Orlando Galo (Riga, Letonia), Celso Borges, Creichel Pérez, Alejandro Bran y Guillermo Villalobos (Alajuelense), Kenneth Vargas, Haxzel Quirós, Allan Cruz y Aarón Murillo (Herediano), Josimar Alcocer (Westerlo, Bélgica).

Delanteros: Andy Rojas (New York Red Bulls, EEUU), Manfred Ugalde (Spartak Moscú, Rusia), Alonso Martínez (New York City, EEUU), Warren Madrigal (Saprissa), Álvaro Zamora (Académico Viseu, Portugal).

Con información de Reuters