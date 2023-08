Iniesta destrozó a Rubiales y sigue el escándalo en España: "Se acabó"

Andrés Iniesta se sumó al escándalo desatado por Luis Rubiales con la Selección femenina de fútbol de España. El excompañero de Lionel Messi en Barcelona liquidó al Presidente de la Federación.

Andrés Iniesta se sumó al escándalo desatado por Luis Rubiales como presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) y lo destrozó públicamente. El excompañero de Lionel Messi en Barcelona cruzó al directivo luego del beso en la boca a la jugadora Jenni Hermoso sin consentimiento, en plena celebración del campeonato del mundo logrado por la Selección femenina.

En las imágenes que se viralizaron también se observó al mandamás de la RFEF levantando a otra futbolista y tocándole las piernas, por lo que debió salir a aclarar la situación en una conferencia de prensa. Lejos de pedir disculpas por sus repudiables actitudes, el dirigente se defendió y aseguró que lo que hizo fue de común acuerdo. "¡No voy a dimitir!", gritó varias veces.

Pocas horas más tarde, todas las futbolistas renunciaron al Seleccionado hasta que la Federación tome cartas en el asunto y eche a su presidente actual. Ahora, Iniesta lo fulminó a través de su cuenta oficial de Twitter, en la que tiene más de 25 millones de seguidores.

Iniesta cruzó a Rubiales en pleno escándalo en España: "Inaceptable"

El mediocampista de 39 años publicó: "Después de lo que ha pasado esta semana me gustaría transmitir mi tristeza, como persona, como padre de tres hijas, como esposo y como futbolista, ante los acontecimientos que estamos viviendo en nuestro fútbol y alrededor de la Selección española femenina". Uno de los mejores volantes de la historia de este deporte añadió crudamente: "Creo que no podemos tolerar actuaciones como las que hemos visto, que han empañado un hito tan grande como ganar un Mundial".

"No me puedo imaginar el sentimiento que deben tener ahora mismo todas las jugadoras de la Selección viendo cómo no se está hablando del gran torneo que hicieron y del fantástico fútbol que nos enseñaron a todos", se descargó el ídolo de Barcelona en Twitter. En la misma línea, el campeón del mundo en Sudáfrica 2010 agregó que "es una pena que se haya ensuciado una hermosa historia que han construido muchísimas jugadoras a lo largo de tantos años".

Iniesta y Rubiales, viejos conocidos desde la época del jugador en Barcelona.

"En cambio, hemos tenido que aguantar a un presidente que se ha aferrado a su cargo, que no ha admitido que su comportamiento ha sido inaceptable y que está perjudicando la imagen de nuestro país y nuestro fútbol en todo el mundo", cruzó Iniesta a Rubiales. Y el "Cerebro" terminó con un hashtag tan simple como contundente: "#SeAcabó".