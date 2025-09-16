Triunfazo de la Selección Argentina de Vóley ante Corea del Sur en el Mundial de Filipinas

La Selección Argentina de vóley masculino venció a Corea del Sur y acaricia el pase a la próxima ronda. El equipo dirigido por Marcelo Méndez enfrentó a Corea del Sur en el Coliseo Smart Araneta de Quenzon City y lo venció 3-1 con parciales de 25-22, 23-25, 25-21 y 25-18. El partido se terminó en la madrugada del martes. ante Corea en la madrugada de este martes.

En este caso, una vez más, la decisión fue poner de titular a Luciano De Cecco quien tuvo un gran partido nuevamente. Si bien hubo momentos de zozbra, lo más importante quedó para el final cuando Argentina retomó el rumbo.

Argentina llegab al partido con la confianza alta tras su debut victorioso ante Finlandia. El equipo albiceleste logró una remontada épica para imponerse 3-2 después de estar dos sets abajo. Los parciales fueron 19-25, 18-25, 25-22, 25-22 y 15-11 en un encuentro que generó mucha tensión. Pablo Kukartsev fue el máximo anotador argentino con 20 puntos y se convirtió en una de las figuras del partido.

El Grupo C del Mundial de Filipinas se completa con Francia, que se perfila como el gran favorito para quedarse con el primer lugar de la zona. Los galos enfrentarán a Finlandia el mismo martes desde las 7:00 de Argentina. Este resultado también influirá en las chances de clasificación del conjunto dirigido por Marcelo Méndez.

La clasificación a octavos de final está al alcance de la Selección Argentina luego del buen resultado ante los coreanos. Los dos mejores equipos de cada grupo avanzan directamente a la fase eliminatoria, donde se enfrentarán con rivales del Grupo F conformado por Italia, Ucrania, Bélgica y Argelia. El Mundial se extiende hasta el 28 de septiembre con la gran final.

El plantel argentino vive un proceso de renovación tras los Juegos Olímpicos de París 2024 con la vuelta de Luciano De Cecco como figura central. El experimentado armador de 37 años regresó al equipo después de su ausencia en la última Nations League y se perfila como el líder del grupo. Los jugadores jóvenes como Kukartsev, Nicolás Zerba y Agustín Loser conforman la nueva generación que busca dejar su huella en el certamen mundial.