El Chapu Nocioni destrozó al Che García tras el escándalo en la Selección de básquet: "Algo habrá hecho"

Andrés Nocioni destrozó al ex entrenador de la Selección Argentina de básquet por su problemática salida del elenco nacional. El "Chapu" no tuvo filtro a la hora de opinar del técnico que pertenecía a la "Albiceleste", dejó su puesto en un confuso episodio y meses después logró la clasificación con República Dominicana al Mundial 2023 que tendrá lugar en Filipinas, Japón e Indonesia.

En diálogo con el medio Doble Doble, el ex deportista y actual comentarista de la NBA respondió a los dichos del DT, quien sostuvo: "Nadie sabe por qué no estoy en la selección argentina, sólo dos personas saben y después son todas conjeturas. Ni él ni yo lo vamos a decir nunca. Los pactos son pactos. No tengo nada para decir, está todo bien". Tras enterarse de esto, Nocioni, campeón olímpico en Atenas 2004 e integrante de la Generación Dorada, no se guardó nada.

Nocioni destrozó al "Che" García

"El 'Che' me parece un tipazo. Creo que si la Selección decidió prescindir de él o sacarlo algo malo habrá hecho. Yo no creo que en medio de un proceso se tome una decisión tan drástica así porque sí. No me parece aunque yo esté en contra de esta dirigencia no se va a inmolar de esta manera. Vi unas declaraciones de que fue un 'despido simpático'. Bueno, evaluá también qué hiciste vos para que pase esto. Igualmente, toda la mejor onda con el 'Che', pero eso me parece que lo perjudica muchísimo", lanzó en un principio el "Chapu".

Además, el ex jugador habló sobre lo sucedido al final del encuentro en el que la Selección se despidió de la ilusión mundialista. "Él no pidió que lo alzaran, me parece que lo agarran de atrás y lo levantan los mismos jugadores. La cancha se lo quería comer, se dio cuenta y después enseguida. Baja, va a saludar a Pablo (Prigioni) y a Leo (Gutiérrez) y se va al vestuario. Yo no le echo la culpa. Además, sí él está con esa Selección tiene que ser lo más profesional posible. Yo en ese caso hubiera ido a saludar rápido y me iba al vestuario, pero también es verdad que había cositas dando vueltas". Con esto último, se refirió al festejo de los dominicanos con el entrenador y cómo lo abrazaron tras la victoria en Mar del Plata.

Por último, Nocioni agregó: "También está el orgullo de uno mismo y se nota que estuvo dolido. Y eso también te da una satisfacción personal como diciendo 'Se equivocaron o viste lo que pasó'. Pero ponerse a juzgar eso me da igual. No creo que esté mal por eso. Me parece más complicadas las declaraciones de él como diciendo 'Parece ser que no fue despedido de la mejor manera'. Algo habrá hecho, evaluate personalmente. A veces la autocrítica no está mal. Ojalá todos la hicieran. Si la hubiera hecho quedaba mejor".

Las palabras del "Che" García sobre su salida de la Selección

"A Argentina le di lo mejor que tenía para darle. Yo gané 11 partidos y perdí dos con la selección. Ayer, yo ganando el cuarto partido con Dominicana, más los 6 con Argentina, de la eliminatoria de 12 partidos, gané 10 con ambos. Tenía que entrar. No tengo nada malo con nadie en Argentina. Yo dirijo y le doy lo mejor a la gente que en su momento creyó en mi. Me duele que Argentina no haya clasificado. Podríamos estar los dos clasificados, pero los resultados del jueves se dieron diferentes. Yo soy argentino, soy el Che García", contó sobre su desempeño en el elenco nacional.

El triunfo significó un hito más que importante en el seleccionado dominicano, y García reveló un importante llamado que recibió: "Me llamó el presidente de Dominicana (Luis Abinader) y él me hizo saber que es la victoria más importante en la historia del básquet del país. Y, no sólo eso, sino que a la vez iba a hacer una noticia mundial. Cuando un país que te elige, te busca, cuando los jugadores te tiran para arriba, es lo más normal festejar. Ayer logramos el resultado más importante en la historia del país".