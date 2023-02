El Che García habló del escándalo en la Selección Argentina de básquet: "Nadie sabe por qué no estoy"

El entrenador, que le dio la clasificación a Republicana Dominicana al Mundial 2023, reveló detalles de su salida del seleccionado, de cómo era la relación con los jugadores y de lo que significó el triunfo en el país caribeño.

Néstor García habló el pasado lunes luego de la histórica clasificación que logró con el seleccionado de Republicana Dominicana al Mundial de Básquet 2023 y que derivó en la eliminación de la Selección Argentina. El entrenador respondió a las críticas por el festejo en plena cancha y reconoció que hizo un "pacto" con una persona para que se supiera el motivo de su escandalosa salida del equipo nacional.

El de Republicana Dominicana fue un golpe certero a la ilusión argentina el domingo por la noche. O un baño de realidad para reconocer que hay cosas que no se están haciendo bien, partiendo desde la dirigencia. A horas de haber enmudecido el Polideportivo de Mar del Plata, el "Che" García analizó su alejamiento de Argentina en 2022, la relación que tuvo con los jugadores y de lo que significó el triunfo para el país caribeño.

La palabra de Néstor "Che" García

En diálogo con Radio La Red, el "Che" no esquivó las críticas que cayeron sobre él por haber festejado el resonante triunfo dominicano con los jugadores y comentó: "¿Pero yo qué hago? Cuando era un Mundial, representando un país, era uno u otro. Y los jugadores me suben y me tiran para arriba. Cuando me bajaron me fui corriendo, más respeto no le puedo tener más respeto que ese a mi país. ¿Qué les digo a mis jugadores? Que no me levanten cuando están felices? Nosotros hicimos algo histórico, le ganamos al subcampeón del mundo, campeón de América. Sabíamos que Brasil tenía que ganar, que Puerto Rico venía de dar un palo el día anterior, que México venía bien. Era Argentina o Dominicana. No sé de qué festejo hablan.

Al ser consultado sobre quién determinó su desprolijo alejamiento del equipo argentino, el ex-DT de Boca Juniors expresó: "No tengo idea. Me parece que a los entrenadores hemos cambiado el formato de los contratos. Dicen que los contratos son para cumplirse, pero también son para romper. Y con nosotros, los cumplen o los rompen a cada rato. La verdad que no sé si me echaron los dirigentes o jugadores. Me sacaron porque me tuvieron que sacar".

García festeja el histórico triunfo de Republica Dominicana en Mar del Plata.

Sin embargo, luego aclaró que existe una persona, además de él, que sabe por qué fue echado del conjunto nacional pero que realizó un juramento para que no salga a la luz: "Nadie sabe por qué no estoy en la selección argentina, sólo dos personas saben y después son todas conjeturas. Ni él ni yo lo vamos a decir nunca. Los pactos son pactos. No tengo nada para decir, está todo bien. Yo no hago travesuras, si hago son cagadas. Estoy muy agradecido a la oportunidad de la selección, tengo tremenda relación, el staff lo elegí yo, con los jugadores me llegó bárbaro. No hay nada que hablar de mi lado".

El 30 de agosto de 2022, García se fue del seleccionado argentino luego de dirigir 13 partidos sin una voz oficial que expusiera los motivos de su salida. Si bien se rumoréo una mala relación con los jugadores, el entrenador de 58 manifestó que no tiene ningún rencor: "A Argentina le di lo mejor que tenía para darle. Yo gané 11 partidos y perdí dos con la selección. Ayer, yo ganando el cuarto partido con Dominicana, más los 6 con Argentina, de la eliminatoria de 12 partidos, gané 10 con ambos. Tenía que entrar. No tengo nada malo con nadie en Argentina. Yo dirijo y le doy lo mejor a la gente que en su momento creyó en mi. Me duele que Argentina no haya clasificado. Podríamos estar los dos clasificados, pero los resultados del jueves se dieron diferentes. Yo soy argentino, soy el Che García ".

El "Che", en la época que toda iba bien en Argentina.

La victoria significó un hito más que importante en el seleccionado dominicano, y García reveló un importante llamado que recibió luego de la victoria: "Me llamó el presidente de Dominicana (Luis Abinader) y él me hizo saber que es la victoria más importante en la historia del básquet del país. Y, no sólo eso, sino que a la vez iba a hacer una noticia mundial. Cuando un país que te elige, te busca, cuando los jugadores te tiran para arriba, es lo más normal festejar. Ayer logramos el resultado más importante en la historia del país".

Para finalizar, el "Che" reveló la estrategia que llevó adelante y que le dio resultados para derrotar a Argentina: "En el básquet moderno, 17 puntos cuando faltan 12 minutos, no hay diferencia. A esos niveles es un juego muy mental porque físicamente uno sabe que va a dar lo mejor. Una cosa es 17, otra 10, otra 7 y otra cosa es el silencio del local. Tratamos de no traer la gente al juego. Cuando ellos nos sacan 17, la gente estaba envuelta. Y la premisa fue: el silencio del local. Cuando un equipo juega y está cerca, la gente se calla. Nosotros planteamos 4 partidos de diez minutos para llegar al final apretados. Cuando venís con la mayoría de las predicciones que te dan perdedor, lo que tenés que buscar es llegar vivo a los últimos tres minutos. Después que sea lo que dios quiera".