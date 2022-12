Un famoso jugador chileno atacó al Dibu Martínez: "¿Quién es?"

Un bicampeón de América con Chile atacó insólitamente a "Dibu" Martínez por la burla a Kylian Mbappé tras el título de la Selección Argentina en el Mundial de Qatar 2022.

Emiliano "Dibu" Martínez es amado en la Argentina y, al parecer, odiado en buena parte del resto del mundo. Ahora, desde Chile atacaron al arquero de la Selección nacional por haberse burlado de Kylian Mbappé en los festejos por el título conseguido en el Mundial de Qatar 2022 con el equipo dirigido por Lionel Scaloni frente a Francia. El ex Independiente no solamente pidió "un minuto de silencio para Mbappé que está muerto" en el vestuario, sino que luego tenía una careta del astro europeo cuando estaban arriba del micro, en plena euforia en el festejo con los hinchas en Buenos Aires.

En esta oportunidad, Mauricio Pinilla fulminó al portero marplatense de 30 años desde ESPN de su país. Incluso, lo ninguneó y aseguró que el futbolista de Aston Villa de Inglaterra no debió haberse mofado del crack galo porque este último "le hizo cuatro goles" en la definición de la Copa del Mundo en el Estadio Lusail de Doha. Pinilla es recordado por haberse tatuado un tiro en el palo recordando la situación que desperdició en los octavos de final de Brasil 2014, cuando perdieron por penales ante los locales.

Pinilla, bicampeón con Chile contra Argentina, lapidó a Dibu Martínez: "¿Quién es para burlarse de Mbappé?"

Actualmente panelista en la televisión, el exdelantero de 38 años opinó: "Si yo, arquero, voy a andar con una guagüita (bebé) con la cara de un tipo que me metió cuatro tiros de cuatro en mi portería... Ni me aparezco ni lo agarro en brazos". El atacante, que se retiró en 2021, no coincidió con la visión de que sus colegas de que cualquier celebración vale por haber levantando el trofeo: "¿Qué tiene que ver? ¡Me clavó cuatro! Cuatro veces le pateó al arco y cuatro goles le hizo...".

Pinilla, el bicampeón de América con Chile que atacó a Dibu Martínez.

"¿Sabes lo que hago? Lo abrazaría, le hago cariño, pero no andaría...", insistió el exfutbolista de Universidad de Chile, Vasco da Gama, Celta de Vigo y Sporting Lisboa, entre otros clubes. A fondo con su defensa a "Kiki", recordó que "aparte, el tipo ya salió campeón del mundo en el Mundial anterior (Rusia 2018)".

De paso, Pinilla rememoró su propia actitud cuando "La Roja" se quedó con los títulos continentales de 2015 y 2016 frente al conjunto albiceleste: "Cuando fuimos bicampeones de América, nosotros no andábamos con fotos de (Lionel) Messi ni nada". "¿Quién soy yo para burlarme de Messi?", profundizó, indignado.

"¿Quién es Dibu Martínez? ¿Quién es para burlarse de Mbappé?", preguntó con mucha bronca. Y cerró a puro ninguneo para el arquero argentino: "Seguramente (Mbappé) será un ícono mundial... De él (Dibu), seguro se van a acordar que tapó un par de penales".