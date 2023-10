Un crack puso en duda si jugaría en la Selección Argentina y se arrepintió

El jugador habló de la posibilidad de jugar para Italia, pero después aseguró que tiene otros deseos para su futuro.

Desde hace varias semanas, una noticia de la Selección de Italia sorprendió a todo el equipo argentino es que ese equipo nacional busca a varios jugadores argentinos tanto para la mayor como para los juveniles. Mateo Retegui, en dos oportunidades y Bruno Zapelli fueron algunos de los jugadores que fueron llamados para Italia, pero esos no fueron los únicos casos. Ahora también van en busca de Matías Soulé, el delantero de 20 años.

En una entrevista, el jugador habló de la posibilidad de jugar para Italia y, si bien está en el Frosinone de la Serie A, siempre es seguido por equipos más grandes. En este caso, en charla con el periodista Gianluca Di Marzio agregó que no tiende definido lo que puede ocurrir con su futuro. "Aún no lo he decidido, no es una elección fácil. Tengo que hablar con Spalletti. Acabo de empezar a jugar consistentemente, no quiero tomar una decisión ahora”, comentó. No obstante, uno de los periodistas que más sabe de la Selección Argentina, Gastón Edul, contó que en realidad lo que se mal interpretó es que Italia lo convocó, pero que el le dijo que no.

El mediocampista argentino Matías Soulé, integrante del seleccionado Sub-20 en el último Mundial, dejó Juventus para jugar a préstamo por una temporada en Frosinone, recién ascendido a la Serie A de Italia. El marplatense, de 20 años, firmó contrato por una temporada (hasta el 30 de junio de 2024) y ya fue presentado en las redes sociales del club de la región del Lacio. Luego de dos temporadas en el plantel principal de Juventus con 21 partidos oficiales y un gol, Soulé buscará tener mayor continuidad en uno de los equipos recién ascendidos a la Serie A.

