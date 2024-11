Tras el golazo en la Selección, Lautaro Martínez habló de la final de Racing

Lautaro Martínez fue una de las figuras de la Selección Argentina en la victoria por 1 a 0 ante Perú en la Bombonera y el "Toro" habló una vez culminado el cotejo. En diálogo con varios medios, el delantero se refirió a la gran final de la Copa Sudamericana 2024, en la que este sábado 23 de noviembre se enfrentarán Racing y Cruzeiro de Brasil. Surgido de la "Academia", el autor del único tanto de la "Albiceleste" no dudó en dejar un mensaje para el club donde nació futbolísticamente.

Es que está más que identificado con los colores con los que marcó 27 goles en 62 encuentros disputados antes de emigrar a Europa, sin la oportunidad de ganar títulos. Si bien el campeón del mundo tendrá un compromiso con Inter de Milan ante Hellas Verona por la fecha de la Serie A, pocas horas antes del mencionado duelo que afrontarán los de Avellaneda aseguró que no se lo perderá. El cruce correspondiente al torneo italiano se desarrollará tan sólo unas horas antes del partido de Racing, por lo que el oriundo de Bahía Blanca no tendrá problemas para seguir a los de Gustavo Costas a la distancia.

El mensaje de Lautaro Martínez para Racing antes de la final de la Copa Sudamericana

"A mí me toca jugar el sábado tempranito, a las 15, después dormir una siestita quizás, estar con los nenes y después veré el partido", esbozó Lautaro Martínez en diálogo con TyC Sports minutos después del golazo convertido ante Perú. A su vez, agregó que ve "muy bien" a los de Avellaneda para este duelo con Cruzeiro y soñó con la posibilidad de estar: "Si me dieran libre y pudiera, me tomaría un avión a Paraguay... Aprecio mucho a Racing y a su gente. Les deseo lo mejor y que puedan traer la Copa, se lo merecen. Este es el año de la Academia".

Cabe destacar que los de Costas tampoco se bajan de la pelea por la Liga Profesional de Fútbol, en la que acumulan 40 puntos y están sólo a 3 del líder Vélez Sarsfield, que tiene un partido menos. Con todavía cuatro fechas por delante se ilusionan con levantar los dos trofeos, aunque dependerán de que el "Fortín" y Huracán (42) pierdan puntos en la recta final. Por otro lado, también están ante la posibilidad de sellar su clasificación a la Copa Libertadores del año próximo, ya sea por la tabla anual o por ganar la Sudamericana.

El camino de Racing en la Copa Sudamericana para llegar a la gran final contra Cruzeiro

Cuándo juega Racing vs. Cruzeiro la final de la Copa Sudamericana 2024

El equipo de Costas y el de Fernando Diniz se medirán el sábado 23 de noviembre a las 17 horas de Argentina en el Estadio de La Nueva Olla de Asunción en Paraguay, con el arbitraje del uruguayo Esteban Ostojich. Si empatan, habrá un alargue de 30 minutos y, de persistir la igualdad, definirán al campeón por penales. La transmisión en vivo del partido en la televisión será de los canales de cable ESPN y DSports, mientras que el streaming online estará a cargo de Disney+, DGO, Telecentro Play y Cablevisión Flow entre otras alternativas.

Los posibles 11 de Racing para jugar la final de la Copa Sudamericana contra Cruzeiro

La "Academia" buscará romper una larga racha sin títulos y para dicho compromiso que tendrá lugar en Asunción, Paraguay, el DT contaría con todos sus habituales titulares. De esta manera la formación sería: Gabriel Arias; Gastón Martirena, Marco Di Césare, Santiago Sosa, Agustín García Basso, Gabriel Rojas; Juan Ignacio Nardoni, Agustín Almendra, Juan Fernando Quintero; Maximiliano Salas y Adrián Martínez.