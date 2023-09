Tras el adiós de la Selección, el Papu Gómez suena en un inédito equipo

El delantero campeón del mundo con la Selección Argentina está muy cerca de jugar en un equipo italiano que cayó de manera sorpresiva.

La Selección Argentina de fútbol dio grandes triunfos en estos últimos años, pero además dejó futbolistas que se metieron de lleno en el corazón de los hinchas argentinos. Uno de ellos fue, sin duda, Alejandro "Papu" Gómez que siempre tuvo buena energía con los fanáticos del equipo, pero en las últimas convocatorias después del Mundial de Qatar 2022 la relación entre los jugadores y el exfutbolista de Arsenal de Sarandí quedó muy fría por un suceso que, hasta el momento, es desconocido. Casi en el ostracismo, el jugador tiene que buscar un nuevo club porque no tiene contrato y se le abrió la posibilidad en un equipo importante de Italia.

El jugador argentino que, hasta hace un par de meses jugaba en el Sevilla, está buscando club ya que ningún equipo hizo una oferta formal directa por él y quedó libre. Si bien se escucharon algunas ofertas de equipos árabes, lo cierto es que Papu Gómez todavía no tiene ningún club para ser parte a partir de los próximos meses. Con un amplio recorrido por el fútbol europeo, uno de los equipos donde mejor estuvo fue en el Atalanta de Bérgamo en donde, entre otras cosas, se ganó la titularidad y la capitanía del plantel. Por otro lado, también allí fue el lugar por el cual logró llegar a la Selección Argentina.

Bajo esta idea, ahora, aparece un club de Italia que lo quiere para el próximo campeonato y que lo busca para reemplazar a un jugador joven que se lesionó en su rodilla. Gianluca Caprari se rompió los ligamentos de su rodilla y quedó descartado -al menos- por toda la temporada y, de esta forma, allí se abriría un lugar para que el Papu Gómez empiece a jugar en el Monza de Italia. Justamente ese equipo es el que lo busca para que sea el reemplazo de una de las figuras del equipo.

El Papu Gómez admitió que analiza el retiro: "No quiero acabar amargado"

El propio jugador de 35 años sembró dudas acerca de su futuro como profesional dentro de la cancha, tras haberse marchado de Sevilla en libertad de acción a mediados de 2023: “Estoy disfrutando de mi estancia en Sevilla, pero estoy esperando la oportunidad adecuada". "Si no llega, podría considerar retirarme... Lo di todo por el fútbol y no quiero acabar amargado”, declaró en una entrevista al periodista Matteo Spini, del diario Eco Di Bergamo. Acerca de sus logros en los últimos tiempos con la camiseta nacional, el ex Atalanta recordó: “Mirar hacia atrás y darme cuenta de que gané un Mundial sigue siendo surrealista... me hace darme cuenta de que todo el arduo trabajo y la dedicación en mi carrera han dado sus frutos de una manera que nunca imaginé”.