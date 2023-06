Tiene 19 años, la rompe en Europa y le pudo cumplir el sueño a sus padres

Facundo Buonanotte, quien recientemente fue noticia por regalarle una casa a sus padres en Rosario, contó cómo diseñó el plan.

Facundo Buonanotte reveló los detalles del plan que preparó para regalarle una casa a sus padres. Luego de tener una gran temporada en el Brighton de Inglaterra, el joven surgido de Rosario Central debutó con la camiseta de la Selección y aprovechó su regreso al país para tener un noble gesto con sus familiares más cercanos. Horas después del hecho que sorprendió al mundo del fútbol, el crack rosarino contó todo sobre cómo desarrolló su idea.

En una entrevista con ESPN F12, Buonanotte, que tiene 19 años, no se guardó nada a la hora de expresar lo que sintió a la hora de pensar en el obsequio. A raíz de las preguntas realizadas por Mariano Closs y sus compañeros durante el mencionado ciclo, el hombre con pasado en el "Canaya" no sólo habló del tema, sino que además agradeció a sus parientes en pleno vivo.

"Hace mucho que no los veía. Volví unos días antes, ni bien terminó el torneo se quedaron unos días más porque tenían pasajes para unos días después. Tres días antes planeé todo, me moví para que me la dieran el día que lleguen ellos", contó Buonanotte sobre las horas previas a la sorpresa. Y agregó: "Fue un día que volví de Inglaterra, dos o tres días antes. Nos íbamos a juntar con toda la familia, mi abuelo iba a hacer un locro que tanto nos gusta. Mi vieja preocupada por el lugar en dónde lo íbamos a comer porque no teníamos el espacio. Le dije que me encargaba yo, le tuve que decir que alquilé una casa porque quería que sea sorpresa. Llegaron, vieron la casa, hice que la conozcan y cuando la terminaron de conocer les di la llave y estaban contentos".

Por otro lado, el talentoso joven de la "Albiceleste" se mostró agradecido por todo lo que sus padres hicieron por él y sostuvo: "Para mí no tiene precio. Estoy muy contento y, cómo dije, ellos se lo merecen. Fue devolverles un poquito de lo que me dieron en la infancia. Soy hijo único, somos tres nomás, somos poquitos y soy el más mimado".

El emotivo gesto de Facundo Buonanotte con sus padres

El habilidoso futbolista del Brighton de Inglaterra les regaló nada más y nada menos que una casa a sus padres. Su madre contó los detalles en diálogo con e medio Rosario 3: "Cuando entramos en la casa con comida y regalos, pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa y nos dijo que era nuestra"

Según revelaron desde el entorno del joven, su "idea" era pasar el tiempo con su familia con el fin de celebrar el buen presente que atraviesa. Por supuesto, varios integrantes asistieron con dicho convencimiento, pero se encontraron con un regalo inesperado por parte de Facu Buonanotte. Ahora, la carrera de la estrella rosarina tomará aún más vuelo en la próxima temporada donde además de disputar la Premier jugará la UEFA Europa League.