El emotivo gesto de una joven figura de la Selección con sus padres: "Nos dio la llave"

Una joven estrella de la Selección Argentina que dirige Lionel Scaloni y que fue titular en el último compromiso ante Indonesia tuvo un emotivo gesto con sus padres.

Una estrella de la Selección Argentina tuvo un emotivo gesto con sus padres días más tarde de su debut en el equipo que dirige Lionel Scaloni. Su gran desempeño en un importante club argentino derivó en que rápidamente arribe a una institución inglesa y demuestre sus buenas condiciones también allí. A pesar de que no jugó el Mundial Sub 20 por prohibición del propio equipo británico, el joven sí integró la convocatoria del DT campeón del mundo para los amistosos y en su regreso conmovió a todo Rosario.

Se trata de Facundo Buonanotte, quien estuvo desde el inicio en el duelo en el que el conjunto nacional le ganó por 2 a 0 a Indonesia en condición de visitante. En dicho compromiso, el crack surgido de Rosario Central y comparado con Lionel Messi por Carlos Tevez, sumó algunos minutos y se lució en el verde césped. Tiempo después, la madre del atacante reveló el regalo que su hijo les dio a sus parientes más cercanos.

El habilidoso futbolista del Brighton de Inglaterra les regaló nada más y nada menos que una casa a sus padres. Su madre contó los detalles en diálogo con e medio Rosario 3: "Cuando entramos en la casa con comida y regalos, pensando que la casa era linda con parque para tomar mates y pasar un hermoso fin de semana, Facu nos dio una llave, la de esa casa y nos dijo que era nuestra"

Según revelaron desde el entorno del joven, su "idea" era pasar el tiempo con su familia con el fin de celebrar el buen presente que atraviesa. Por supuesto, varios integrantes asistieron con dicho convencimiento, pero se encontraron con un regalo inesperado por parte de Facu Buonanotte. Ahora, la carrera de la estrella rosarina tomará aún más vuelo en la próxima temporada donde además de disputar la Premier jugará la UEFA Europa League.

La foto de Facundo Buonanotte junto a sus padres

Facundo Buonanotte, la perla de la Selección Argentina a la que Tevez comparó con Messi

Cuando "El Apache" era el entrenador del "Canalla" llenó de elogios al juvenil durante una conferencia de prensa en la sala del estadio Gigante de Arroyito. Cuando uno de los periodistas le preguntó a quién le hacía acordar su estilo de juego, el ídolo de Boca no dudó y destacó el gran nivel del joven. Luego fue todo en ascenso para el futbolista: explosión en Rosario, venta multimillonaria a Brighton de Inglaterra y estreno en "La Albiceleste" Mayor.

Acerca de este crack que ya pasó por la Selección Argentina Sub 20 aunque se perdió el Mundial de la categoría porque Brighton no le permitió viajar, el exdelantero de Boca resaltó: "Es algo que uno piensa que no tiene techo, ¿no?". Incluso, remarcó en esa época que "él va a llegar a donde quiera llegar" y completó a puro elogio: "Creo que hoy físicamente está impecable porque defiende, ataca, te pone un freno... y cuando acelera me hace acordar mucho a Messi".