Siguen las malas para Garnacho: su responsabilidad en otra derrota del Manchester United

Alejandro Garnacho entró en el segundo tiempo en Manchester United y tuvo una acción que permitió el sgundo gol del Wolverhampton.

El Manchester United continúa sin rumbo, encadenó su tercera derrota consecutiva tras el 2 a 0 frente al Wolverhampton y Alejandro Garnacho volvió a tener una pálida noche. El jugador de la Selección Argentina, que estuvo envuelto en una polémica con su entrenador, quedó como responsable en el segundo tanto del rival por la 18° jornada de la Premier League.

La levantada que había insinuado el "United" con el arribo de Rúben Amorim se va desmoronando lentamente y esta vez se vio en el flojo desempeño ante los "Wolves". Luego de que el brasileño Matheus Cunha pusiera el 1 a 0 en la segunda parte, el DT portugués mandó a la cancha a Garnacho recién a los 79 minutos, cuando los "Diablos Rojos" jugaban con 10 hombres por la expulsión de Bruno Fernandes.

Con todo el equipo desesperado y volvado en ataque por encontrar el empate en condición de visitante, el "Bichito" recibió la pelota sobre la izquierda, a metros del área. Después de sacarse de encima a un rival, no pudo con el segundo y permitió una contra letal, que terminó con el 2 a 0 del surcoreno Hwang Hee-chan y el pitido final tras sacar del círculo central.

Con esta derrota, la segunda seguida por Premier League, Manchester United quedó en el 14° puesto con 22 unidades, a 8 del Leicester, el último equipo que descendería hasta el momento. Como si fuera poco, ahora deberá afrontar dos duros partidos: primero ante Newcastle, y luego ante Liverpool, líder de la competencia.

¿Chau Garnacho?: La fuerte decisión de Manchester United con el crack de la Selección Argentina

Manchester United viene atravesando otra floja temporada en Europa y el club tomará una fuerte medida, que incluye al crack de la Selección Argentina. Debido a los malos resultados, el entrenador ha entregado una lista de jugadores transferibles y en la misma figura Alejandro Garnacho, que no está teniendo protagonismo con Rúben Amorim.

La llegada del DT portugués al United tuvo como premisa fundamental mejorar los malos resultados de Erik ten Hag y, además, hacer una limpieza de algunos históricos. Si bien en sus primeros encuentros se quedó con el clásico ante Manchester City, los partidos siguientes el equipo volvió a caer en frutraciones y todo indica que las salidas del plantel se acelerarán.

Según informó el diario inglés The Sun, Amorim ya definió una lista de jugadores para poner como transferibles y uno de ellos es Garnacho, que no marcó ningún gol ni brindó asisntencias en los 7 partidos que disputó con el nuevo entrenador y que no encaja en su esquema de 3-4-3.

Además del "Bichito", que no fue convocado en dos partidos por un supuesto castigo, figuran Marcus Rashford, que no seguirá en el club, Harry Maguire, los brasileños Casemiro y Anthony, el danés Christian Eriksen y el sueco Víctor Lindelöf.

Más allá de que el argentino no sería prioridad para su DT, cabe recordar que tiene contarto con los "Red Devils" hasta junio del 2028, por lo que su marcha no sería tan sencilla y habria que esperar una oferta por varios millones de dólares. Uno de los equipos que se rumorés que estaba interesado fue el Atlético de Madrid de Diego "Cholo" Simeone, club del que surgió futbolísticamente Garnacho.

Los números de Alejandro Garnacho en Manchester United