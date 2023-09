Selección Argentina: el tiro en el palo que le negó el gol a Lautaro

El campeón del mundo tuvo una chance clarísima de abrir el marcador sobre el final de la primera parte, pero la suerte le jugó una mala pasada.

La Selección Argentina juega un duro partido ante Ecuador, por la primera jornada de las Eliminatorias Sudamericanas, y tuvo una chance clarísima para abir el marcador. Lautaro Martínez estuvo muy cerca de poner el 1 a 0 en el Monumental, pero la mala suerte no jugó de su lado.

El equipo de Lionel Scaloni debuta en el torneo clasificatorio de cara al Mundial 2026 ante 80 mil personas en el Monumental. Si bien los ecuatorianos plantearon un encuentro intenso, con pierna fuerte y sin dejar espacios, en la última jugada de la pimera parte el seleccionado "Albiceleste" fue profundo y por poco no sacó la diferencia inicial.

El palo le ahogó el grito de gol a Lautaro frente a Ecuador

Tras un tramite parejo, en que el equipo argentino estuvo impreciso como consecuencia de la presión de los visitantes, en los instantes finales el público levantó a los de Scaloni y fueron por el primer grito.

A los 46, después de presionar alto en mitad de cancha y de tanto insistir, llegó una buena acción conjunta. Rodrigo De Paul, uno de los más particapativos, recibió en el sector derecho un pase de Alexis MAc Allister y, tras levantar la cabeza, mandó un preciso centro al área. Martínez, marcado entre dos defensores, se las ingenió para zafar, punteó la pelota y fue directo al palo derecho del arquero Hernán Galíndez.

Nos volvimos a ilusionar: el golazo de Enzo Fernández en el entrenamiento de la Selección

Enzo Fernández se lució en el entrenamiento de la Selección Argentina en la previa del partido ante Ecuador por la primera fecha de las Eliminatorias rumbo al Mundial de Estados Unidos, Canadá y México 2026. El volante de la "Albiceleste" que actualmente se desempeña en el Chelsea de la Premier League hará su debut en el clasificatorio y se prepara con todo. Cabe destacar, que no jugó en el correspondiente a la Copa del Mundo de Qatar 2022 que posteriormente ganó.

El mediocampista surgido de las inferiores de River Plate acostumbró al público a su buen juego en el verde césped y sus goles, por lo que lo hecho en la práctica comandada por Lionel Scaloni no pasó desapercibido. Por supuesto, el mencionado futbolista se perfila para ser titular ante los ecuatorianos y sumó un nuevo mérito para hacerlo. Como no podía ser de otra manera, el video del momento no tardó en hacerse viral en las redes sociales a los pocos minutos.

Muy cerca del arco, Enzo levantó la pelota y la misma entró por detrás del arquero pegando primero en el travesaño. El campeón del mundo que convirtió contra México en la fase de grupos del Mundial de Qatar sorprendió a más de uno con un nuevo golazo, que luego festejó ante la atenta mirada de sus compañeros. De esta manera, el jugador del Chelsea demostró otra vez la categoría que tiene y lo que puede hacer en el campo de juego.

Con todos los futbolistas a disposición, Lionel Scaloni definirá la formación para iniciar el camino a la próxima Copa del Mundo. Luego del estreno como local, la "Albiceleste" visitará a Bolivia en la altura de La Paz. La base de la alineación ya está aceitada y el DT tiene una sola duda que pasa por incluir a Julián Álvarez o Lautaro Martínez en la delantera para presentarse ante una multitud, que ovacionará otra vez a quienes se consagraron en Qatar 2022.